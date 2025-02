El PP registra una propuesta en la Asamblea para alcanzar un "frente común" contra los aranceles de Trump

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento que busca alcanzar entre los diferentes grupos un "frente común" contra la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y que podría afectar, de forma especial, al sector primario.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que la política de aranceles intervencionistas del presidente de EEUU, Donald Trump, representa una "amenaza real" para el campo extremeño y ha considerado que no caben "medias tintas".

"O estamos con los agricultores y ganaderos o le estamos dando palmas al señor Trump", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que el PP lo tiene "muy claro" y está con los agricultores, con los ganaderos y con el campo extremeño.

"No estamos hablando de supuestos, porque ya nuestros agricultores y ganaderos, nuestros productores, ya lo han sufrido en sus propias carnes entre el año 2017 y año 2018. Por lo tanto esperamos que aquí nadie se baje del carro y que todos estemos en la defensa de nuestro campo, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos", ha asegurado Sánchez Juliá este lunes en rueda de prensa.

También, y preguntado por qué opinión le merecen los partidos políticos que aplauden al gobierno de Trump, en clara referencia a Vox, el 'popular' ha indicado que esas formaciones tendrán que decidir "si están con los gobiernos de Trump o están en defender el sector productivo extremeño".

CRITICA EL "AFÁN SOCIALISTA" DE "DARLE LA ESPALDA" A LA REGIÓN

Por otro lado, el portavoz 'popular' ha criticado también el "afán socialista" manifestado en esta última semana de "darle la espalda" a la región, "limitar" su crecimiento y hacer de Extremadura una tierra "conformista" en relación con la votación en contra de una iniciativa en el Congreso sobre la continuidad de Almaraz y otra en el Senado contra la conversión en autovía de la carretera N-432.

"La semana pasada vimos cómo el Partido Socialista daba la espalda a Extremadura y cómo los diputados socialistas en el Congreso y en el Senado protegían los intereses de Pedro Sánchez en lugar de defender los intereses de Extremadura. Vimos a un secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, agarrarse al sanchismo más exacerbado abandonando y engañando a los extremeños", ha asegurado.

En esta línea ha considerado que hay que tener "poca valentía" para en el mes de enero manifestarse a favor de Almaraz y ahora en febrero votar a favor de su cierre, ha dicho, al tiempo que ha asegurado que "aquí no caben excusas, no caben medias tintas, porque con Almaraz o se está o no se está, y quien siempre está es el Partido Popular y el gobierno de María Guardiola".

Como ha dicho Sánchez Juliá, ante la propuesta que se votó en el Congreso "no caben las excusas peregrinas" que el PSOE ha intentado poner para "lavarse la cara".

"Aquí lo que se dice es que hay que garantizar la continuidad de las centrales nucleares y su sostenibilidad. Absolutamente nada más frente al trilerismo del Partido Socialista que lo que está buscando es lavarse la cara cuando lo que han hecho es arrodillarse una vez más ante Sánchez", ha asegurado.

Por ello, el 'popular' ha mostrado su pesar por tener en Extremadura la "peor versión" del PSOE, donde su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, está "más preocupado en defender el chiringuito del hermano de Pedro Sánchez que en lugar de defender los intereses de todos los extremeños".

De la misma manera, y en relación a la propuesta rechazada por el PSOE en el Senado sobre la conversión de la N-432 en la autovía A-81, el 'popular' se ha preguntado por qué le pasa a este partido con Extremadura y a qué se debe este "maltrato constante".

"¿Qué le hemos hecho los extremeños al Partido Socialista para que quieran cerrar la mayor industria de nuestra región?. ¿Qué le hemos hecho los extremeños al Partido Socialista para que en una semana nos nieguen la conexión con el este y con el sur?", se ha cuestionado en referencia también al "carpetazo" dado a la conversión de la N-435, entre Badajoz y Huelva en la autovía A-83.

Por ello, Sánchez Juliá ha lamentado que el PSOE en Extremadura esté "anestesiado y sumiso al sanchismo" y se ha preguntado por si "no hay nadie en sus filas que les vaya a espolear y le diga a Pedro Sánchez que ya está bien de maltratar a Extremadura".

"Los extremeños saben que, mientras el Partido Socialista de Extremadura es sumiso a Pedro Sánchez, hay un Partido Popular y una presidenta, María Guardiola, que la vamos a defender en todos los frentes", ha aseverado.

Asimismo, y a preguntas de los medios por la posición de Vox frente a los impuestos de las nucleares, Sánchez Juliá ha señalado que lo que ha hecho dicho partido es "darle aire y un paraguas al gobierno de Pedro Sánchez", al tiempo que ha recordado que la Junta presidida por María Guardiola no ha subido los impuestos a Almaraz.

"El problema con el que se encuentran las centrales nucleares es que la tasa de Enresa del Gobierno de España se le ha subido un 30 por ciento. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es no sacrificar los ingresos ahora mismo que tiene la Junta de Extremadura sino que se le bajen los impuestos que sí que se le han subido a las centrales nucleares en nuestro país en los últimos años", ha señalado.

Finalmente, José Ángel Sánchez Juliá ha destacado también que Extremadura sigue avanzando en la "justicia social" y en la "justicia fiscal" con la creación del Registro Autonómico de Personas con Especial Vinculación relacionado con el Impuesto de Sucesiones y que es el primero de España en este sentido.

Así, este registro permite que las personas que tengan una situación de especial vinculación y que acrediten tres años de vida con la persona que ha fallecido puedan inscribirse para poder aplicarse los beneficios fiscales de los que disfrutan los que pertenecen a los grupos I y II de parentesco.

"Un paso más del gobierno de María Guardiola alejándonos de ese infierno fiscal al que nos tenía sometido el anterior gobierno socialista. Porque hasta ese momento cualquier sobrino que había estado cuidando de sus tíos, que los trataba como unos padres y que no tenía otra familia, si tenía que heredar, tenía que pagar de una manera desorbitada en nuestra región", ha dicho.