Rafael Mateos (PP) muestra su satisfacción por la aprobación del presupuesto de Cáceres porque "gana la ciudad"

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha mostrado su "enorme satisfacción" por la aprobación del presupuesto municipal para 2025 porque "gana la ciudad". Las cuentas han salido adelante con los votos del PP y la abstención del PSOE, que ha propiciado que hayan tenido luz verde por minoría simple, mientras que Vox y Unidas Podemos han votado en contra.

Al concluir la sesión plenaria, que se ha celebrado con carácter extraordinario este jueves, Mateos ha insistido en que Cáceres contará con "los presupuestos más altos de su historia", que servirán para que la ciudad "crezca" y "salga de la parálisis en la que estuvo sumida la pasada legislatura".

En declaraciones a los medios, ha recalcado que estos presupuestos "son fruto del trabajo intenso de los compañeros de este equipo de Gobierno, pero, sobre todo, del diálogo, de la capacidad de acuerdo y la capacidad de consenso, una cuestión que yo creo que hay que poner muy en valor en estos tiempos que corren".

"Por lo tanto, un día de enorme satisfacción, donde no solo gana este equipo de Gobierno, no solo gana el Ayuntamiento, sino que, por encima de todo, quien gana es la ciudad de Cáceres", ha subrayado el primer edil cacereño, que ha recordado que el PP ha hablado con todos los grupos políticos pero "para que haya acuerdo tiene que haber voluntad de acordar por dos partes".

Una voluntad que, según ha dicho, tuvo el Grupo Municipal Socialista, "desde el primer minuto" porque se ha mostrado "muy abierto a esa negociación". "La negociación no ha sido fácil pero siempre se ha hecho en un tono constructivo, una cuestión que yo agradezco a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, tal y como ha hecho el portavoz del equipo de Gobierno", ha apuntado.

También se ha referido a la "lealtad" y la "transparencia" con la que se han llevado a cabo las negociaciones para que el gobierno en minoría del PP pudiera aprobar los presupuestos con una abstención de los socialistas, algo que no se ha conseguido ni a nivel regional ni en el ámbito nacional, donde ambos partidos no han demostrado esa capacidad negociadora.

A este respecto, y a la pregunta de si eso es un "éxito" de la política local que se aplica en el consistorio cacereño, Mateos ha insistido en que la estrategia que se ha seguido es la de "mucha lealtad, mucha transparencia y pensar en el interés general".

"Nuestro ámbito de actuación es la política municipal y no voy a hacer ningún tipo de valoración de lo que sucede en otros ámbitos, porque no tengo las claves para valorarlo. Nosotros siempre dijimos que venimos aquí a negociar, a hablar, a buscar diálogo, a buscar consenso, y estamos demostrando, en poco más de año y medio de legislatura, que somos un equipo de Gobierno que sabe llegar a acuerdos y que es capaz de llegar a acuerdos con fuerzas políticas de diferentes signos, y yo creo que eso es importante", ha concluido.

SER CONSECUENTES

Por su parte, la portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha defendido que su grupo ha sido "consecuente" con lo que ha mantenido desde el principio de legislatura en el sentido de que su labor es "intentar aportar a las políticas que se llevan a esta ciudad.

"La oposición nunca la hemos entendido como oponerse a todo, sino como influir en aquellas políticas que no te gustan o que crees que no son buenas para la ciudadanía y mejorarlas. Y es lo que hemos estado haciendo toda la legislatura", ha explicado Fernández al concluir el pleno municipal.

Así, ha lamentado que en el ejercicio anterior el gobierno del PP optara "por la otra derecha", en alusión a que los presupuestos del año pasado se sacaron adelante con los votos de Vox. "Ahora está en disposición de negociar políticas más progresistas y más ajustadas a las necesidades reales de la ciudadanía cacereña que a día de hoy han mejorado este presupuesto".

Fernández ha recordado que la abstención del PSOE para facilitar la aprobación de los presupuestos "no ha sido un cheque en blanco", sino que las cuentas recogen medidas propuestas por los socialistas por valor de 5,5 millones de euros. "Son medidas que son todas ejecutables en este año, por lo que el equipo de Gobierno tendrá que demostrar si realmente cumple su compromiso con la ejecución de estas medidas o si ha hecho una negociación en falso para poder sacar adelante unas cuentas".

VIRAJE A LA IZQUIERDA

También se ha pronunciado sobre este asunto el portavoz del grupo municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, quien ha acusado al PP de hacer "una desviación ideológica a la izquierda, al asumir todas las políticas que el Partido Socialista le ha obligado a incluir para conseguir simplemente la abstención", y "apartar" todas las negociadas con Vox en las cuentas del ejercicio anterior.

"Creemos que un presupuesto que ya parte con la imposición de la negociación prioritaria con el Partido Socialista y que incluso han atacado lo que teníamos nosotros acordado, evidentemente es una situación que nosotros no podemos admitir bajo ningún concepto", ha señalado Gutiérrez.

Gutiérrez ha criticado al PP por ese "viraje a la izquierda" que, a su juicio, también se está reproduciendo a nivel nacional y regional, ya que en la Junta de Extremadura tampoco se ha llegado a un acuerdo con Vox. "La deriva ideológica, el cambio de criterio continuo del Partido Popular se evidencia también aquí en Cáceres", ha espetado.

"Para nosotros es muy preocupante porque pensábamos que el Partido Popular tenía otros objetivos, tenía otros principios y al menos que fuera fiel a sus principios, lo cual ha demostrado el día de hoy que no es así. Cambio de criterio de noche al día, lo mismo le apoya a Vox que después ya las políticas que impulsamos de manera conjunta no tienen sentido", ha manifestado Gutiérrez, que ha afeado al PP que no esté en la "sintonía" de Vox.

Desde las filas de Unidas Podemos, la portavoz Consuelo López, ha dicho que "no se fía" de que el PP saque adelante las propuestas que se incluyen en el presupuesto y que han sido aportadas por el PSOE porque, en el más de año y medio de legislatura, no han sido capaces de sacar ni las suyas propias, y por eso los dos concejales de la formación morada han votado en contra de los presupuestos.

"El PP lleva casi dos años gobernando y hemos visto que no han sido capaces de sacar nada para adelante, ni de sus propios proyectos. ¿Cómo nos vamos a fiar de que saquen medidas de otros grupos municipales? No", ha espetado López.

Unidas Podemos ha explicado que su rechazo a los presupuestos se basa en que las políticas del PP no les gustan porque no controlan las concesiones administrativas que repercuten en una mala calidad de los servicios públicos para la ciudadanía. "Es un equipo de gobierno incompetente", ha concluido.