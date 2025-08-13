Quintana destaca la importancia del tomate para Extremadura, cuya campaña de recolección arranca con buenas previsiones

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este miércoles las instalaciones de Tomates del Guadiana en Santa Amalia, con motivo de la campaña de recolección de tomate de industria en la región, cuyo inicio viene marcado por unas buenas previsiones de producción, aunque inferior a la cosecha de años anteriores.

En 2025, la superficie cultivada en la región alcanza las 19.500 hectáreas, principalmente en las Vegas del Guadiana, donde se concentra el 95 por ciento de la producción, con 17.000 hectáreas en Badajoz y 2.500 en Cáceres.

Durante su visita, Quintana ha destacado la importancia del sector del tomate para industria en la economía agrícola extremeña, uno de los "cultivos estratégicos" que sustenta tanto al campo como a la agroindustria de la región.

Cabe señalar que el delegado del Gobierno ha estado acompañado en esta visita por el presidente Tomates de Guadiana y presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Domingo Fernández, quien ha señalado que aunque las previsiones no alcanzarán las cifras récord del año pasado, mantiene que las perspectivas siguen siendo positivas y que la campaña se inició con buenas expectativas de producción.

Dentro de las competencias de seguridad vial y tráfico de la Delegación del Gobierno, Quintana ha recordado que la campaña, que se extenderá desde agosto hasta octubre y bajo una previsión de 1,84 millones de toneladas de tomate contratada por la industria, se generarán más de 90.000 desplazamientos de vehículos entre fincas y fábricas, a una media de aproximadamente 1.300 movimientos diarios.

El delegado del Gobierno también ha recordado las medidas de seguridad y control en las carreteras para evitar incidentes relacionados con pérdidas de carga o vertidos durante el transporte.

Para ello, durante estas fechas se reforzarán los controles sobre los vehículos, especialmente en lo que respecta al estado de los neumáticos, el peso de la carga y la correcta disposición de los líquidos vertidos, ya que estas han sido las denuncias más frecuentes en los últimos años, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Quintana ha subrayado que, aunque la situación en materia de seguridad vial ha mejorado en los últimos años, "no se puede bajar la guardia", recordando que el año pasado se registraron siete accidentes relacionados con el transporte de tomate.

Durante el año pasado se denunciaron 612 vehículos, un 28 por ciento más que en 2023, principalmente por exceso de peso, vertidos o problemas en los neumáticos.