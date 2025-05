Quintana defiende que la tasa Enresa no es un impuesto y la 'ecotasa' de la Junta sí y "se puede rebajar"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido que la tasa Enresa permite pagar la gestión de los residuos de las centrales nucleares, que "hay que pagarlos" y lo tiene que hacer "quienes los generan, que son las empresas", de manera tal que "no es un impuesto", mientras la 'ecotasa' de la Junta "sí es un impuesto y se puede rebajar".

De esta manera se ha pronunciado Quintana, a preguntas de los medios por su valoración, después de que el presidente valenciano, Carlos Mazón, haya planteado la eliminación durante los dos próximos años de las tasas autonómicas y las "ecotasas" a las centrales nucleares, y la postura a este respecto de la Junta de Extremadura, que defiende sobre una posible bajada de la 'ecotasa' a la Central Nuclear de Almaraz una revisión "integral" de todo el sistema tributario de la energía.

Asimismo e interpelado por si el Gobierno de España estaría en condiciones de poder rebajar la tasa Enresa, Quintana ha planteado que esta última "es para pagar los residuos" porque éstos "hay que pagarlos, y los tienen que pagar quienes los generan, que son las empresas", de manera tal que "no es un impuesto", mientras la 'ecotasa' de la Junta "sí es un impuesto y se puede rebajar".

"La tasa es un servicio público que se da a las empresas para gestionar los residuos, que recuerdo que tienen que ser gestionados, en este caso por la Administración Pública como servicio público, porque tienen que ser gestionados durante siglos y eso lo tienen que pagar las empresas", ha expuesto, junto con que esa tasa además está recurrida por parte de las empresas y "no es posible modificarla en ningún caso".

No obstante, "sí que es posible rebajar los impuestos y los impuestos en este caso es la 'ecotasa' que tiene alguna comunidad autónoma", de modo que "no se puede ligar una cosa con la otra" y "no se puede castigar a las empresas para que no se les hagan las ayudas con motivo de los aranceles de Estados Unidos", porque "se les castiga a las empresas", ha reiterado, a la par que "se mezcla con cosas que no tienen nada que ver, como Almaraz".

Así, el delegado tilda de "triste" que el Partido Popular haya dicho que no quiere ayudar a las empresas por los aranceles, "y en cambio quiera continuar con esto", cuando "la tasa Enresa no es un impuesto, es una tasa por un servicio público que se hace y que, además, está recurrido por las empresas" y será un tribunal "quien decida".

De igual modo, ha ahondado en que este lunes se conocía que Francia había incrementado el importe de las tasas de gestión de los residuos, "porque esas tasas tienen que ser gestionadas por un servicio público durante siglos".

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su presencia en el acto conmemorativo con motivo del 181º aniversario de la fundación de la Guardia Civil en el Parque de los Sitios de Badajoz.