El PSOE urge a Guardiola medidas ante los aranceles mientras el PP apuesta por la unidad de acción frente a Donald Trump

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará este jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura por las medidas "urgentes" que considera que debe tomar el Ejecutivo regional de María Guardiola para paliar los efectos negativos que sobre las empresas de la comunidad van a provocar los aranceles impuestos por Donald Trump.

Así, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que se ha fijado el orden del día de la sesión plenaria de esta semana, la socialista Piedad Álvarez ha reclamado que, más allá de la respuesta de la Unión Europea, y de las medidas anunciadas por el Gobierno de España, el ejecutivo regional también tome cartas en el asunto en aquellas cuestiones que son de su competencia.

Todo ello después de que la respuesta de Guardiola a la guerra comercial iniciada por EEUU haya sido "escribir un tuit desde su cómodo despacho", además de "responsabilizar, como siempre", al Gobierno de Pedro Sánchez "pensando que ella no tiene nada que hacer para acompañar a los agricultores, a los ganaderos, a los empresarios, a las empresarias del metal de Extremadura".

En este sentido, ha comparado la respuesta que está ofreciendo Guardiola ante esta "crisis" con la gestión de su predecesor, el socialista Guillermo Fernández, concediendo ayudas a uno de los sectores más afectados, como es el caso del transporte.

"En esta ocasión, otra crisis europea se salda con la nada, con ninguna respuesta, con ninguna ayuda, con ningún acompañamiento a los empresarios, a los agricultores y a los ganaderos", ha lamentado Álvarez, quien ha reclamado a Guardiola que apruebe un decreto ley de medidas urgentes que amortigüe los efectos de los aranceles sobre la economía extremeña.

"Esto sí es urgente", ha remarcado, para matizar, por el contrario, que no lo era el de medidas tributarias impulsado para "tapar el fracaso de una negociación presupuestaria que fracasó".

Con respecto a la anunciada respuesta por la Unión Europea, ha ironizado al señalar que "ahora todos somos europeos", en alusión a quienes "hace no mucho tiempo" criticaban la Política Agraria Común. "Menos mal que no estamos solos", ha exclamado la portavoz socialista, quien ha remarcado que países como Italia y Hungría también han tenido que "rendirse" a la Unión Europea al considerar que se necesita "una respuesta común de los 27" a la política arancelaria de Donald Trump.

PP PIDE UNIDAD DE ACCIÓN

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Juan Luis Rodríguez Campos ha compartido la estrategia de una respuesta europea común a los aranceles del presidente norteamericano que están provocando "un momento convulso" con "vaivenes" en la economía mundial que "no son nada buenos" ni para las economías de los países ni para las domesticas.

Por ello, el PP pide "unidad de acción" a la hora de afrontar esta "dificultad" en una comunidad autónoma que acaba de batir "récord" de exportaciones, que "va por muy buen camino" y que, por tanto, necesita que "se adopten las medidas necesarias" para que sus empresas "no se vean perjudicadas por estas medidas que se están tomando a nivel internacional".

"Mucho diálogo, mucha diplomacia, mucho trabajo, mucha apuesta en común y sobre todo una unidad de acción", ha remarcado el diputado 'popular', que permitan que "pase cuanto antes" y se recupere la "tranquilidad económica".

EUROPA LLEGA TARDE

A su vez, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha criticado que Europa nuevamente "llega tarde" con sus medidas a la guerra arancelaria con Donald Trump, porque "siempre va a remolque de otras potencias mundiales" y tras estar "años sin defender ni a la producción ni a los productores ni a la industria europea".

Para la formación de Santiago Abascal el "camino correcto siempre es la negociación y el acuerdo", al tiempo que ha defendido que los "mayores aranceles" a los que se enfrentan los productores y la industria europea "no son a los que vienen de fuera", y que Vox rechaza, sino los que la propia Unión Europea "pone a sus propios productores", en alusión a Mercosur o el acuerdo con Marruecos que está "destrozando el campo extremeño", principalmente a los tomateros.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya cogido "el camino totalmente contrario a los intereses de España y de los españoles", en relación con su viaje a China para "pedir el amparo de una dictadura comunista" para que sea "socio estratégico" del país.

Un camino que es el "contrario" al que hay que seguir, que es el del acuerdo con quienes han sido "siempre" los socios de España, en este caso Estados Unidos, la "primera potencia mundial".

FUERA BASES AMERICANAS

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, cree que la respuesta de la UE a los aranceles de Donald Trump es "muy descafeinada" y "muy poco contundente", al entender que la "guerra global" iniciada por presidente norteamericano "no puede saldarse subiendo los aranceles a cuatro productos".

A su entender, a Trump "hay que darle donde más le duele", que es en los intereses de los grandes fondos de inversión y las grandes multinacionales americanas que se están "haciendo" con los "sectores estratégicos" del país, en alusión al "desembarco" de BlackRock en el mercado inmobiliario, el energético, el de las comunicaciones o los minerales.

"Es por ahí por donde se le puede hacer daño al señor Trump", ha dicho, porque los aranceles europeos "lo único que van a hacer" es "complicar más la economía de las familias americanas trabajadoras y no empobrecer y no realmente atacar a los grandes fondos de inversión privilegiados, a las grandes fortunas privilegiadas americanas".

Tampoco entiende que ante esta "ofensiva" España no se esté planteando "salir de la OTAN" y expulsar a las bases americanas del territorio español, lo cual sería una medida "bastante contundente" y una "clara señal" de que los españoles no quieren ser "vasallos de un señor que tiene un delirio imperialista absoluto", que trata a otros países "como súbditos y no como países que tienen derechos y con los que crear alianzas económicas de cooperación y no de subordinación".