El PSOE y Unidas no ven futuro a sus enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y el PP avanza que no permitirá "retrocesos"

Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado convencidos de que no saldrán adelante las enmiendas que han presentado al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, mientras que el PP ha avanzado que no va a permitir "ningún retroceso en política fiscal".

Cabe destacar que la Asamblea de Extremadura está tramitando el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, al que Vox ha presentado siete enmiendas que, previsiblemente, saldrán adelante en base al acuerdo previo alcanzado con el PP.

Por su parte, el PSOE ha registrado 11 enmiendas y Unidas por Extremadura un total de 32 a dicho texto y sobre las que no tienen esperanza de que sean aprobadas al haber elegido ya los 'populares' a Vox como "matrimonio" y "pareja de baile".

Los grupos parlamentarios han realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que ha acordado el orden del día de la próxima sesión plenaria.

EL PSOE TEME QUE NO SEAN APROBADAS SUS ENMIENDAS

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, sobre las enmiendas de su grupo a este proyecto de ley, ha indicado que cree que no van a ser aprobadas ninguna de las enmiendas que ha presentado su grupo ni el de Unidas por Extremadura.

"El desprecio que tiene el gobierno de la señora Guardiola hacia las aportaciones que hace el Partido Socialista es notorio, es palmario y es pleno. Lo que es triste es que ellos mismos tengan que enmendarse a sí mismos. Ellos que siempre presumen de hacerlo todo bien y siempre critican a los demás de cometer errores. Pues yo no sé si es un error o un horror, pero han tenido que registrar enmiendas nada más y nada menos porque se les había olvidado prorrogar el Madex", ha señalado.

Piedad Álvarez también ha avanzado que su grupo estudiará algunas de las enmiendas presentadas por Vox, entre las que ha incluido la bonificación del 100 por cien de la licencia de caza, además de criticar la tramitación "exprés" de este texto impidiendo, de este modo, las comparecencias de los expertos y de la ciudadanía.

"Al más puro estilo pinza Partido Popular-Vox, que es yo me lo guiso, yo me lo como, pero ustedes no se van a enterar de nada de lo que estamos negociando. Y muchos nos tememos que lo que ocultan es bastante peor que lo que estamos viendo", ha dicho.

UNIDAS BUSCA UN CAMBIO EN EL MODELO FISCAL

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado que su grupo busca con las enmiendas presentadas propiciar un cambio de modelo que pasa de cargar la fiscalidad a la clase trabajadora a cargarla en "quien más debería de aportar, que son los que más tienen".

Por ello, se ha mostrado convencida de que el PP no va a aceptar ninguna de sus enmiendas, ya que tienen "muy claro" su "matrimonio de dos" con Vox, a lo que ha añadido que el modelo que propone Unidas por Extremadura es "alternativo" al del PSOE, que "no hace más que plantear medidas que son parches y no van a la raíz".

De Miguel ha criticado al mismo tiempo que el PP "no sabe negociar o por lo menos no sabe negociar con quien piensa diferente", además de lamentar que "sus únicos compañeros de baile" sean la extrema derecha de Vox.

"Todo lo que ha hecho en pro del diálogo ha sido un paripé y ha sido como hacen ellos, postureo político. Sabemos perfectamente que están blanqueando a la extrema derecha porque acuerdan con ellos todas las políticas que son fundamentales para Extremadura", ha criticado.

EL PP NO PERMITIRÁ "NINGÚN RETROCESO EN POLÍTICA FISCAL"

Asimismo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado "alto y claro" que los 'populares' no van a permitir "ningún retroceso en política fiscal".

"No vamos a volver al infierno fiscal al que tenía sometido el gobierno socialista a los extremeños. A partir de ahí, el proceso está abierto pero nosotros tenemos un acuerdo con enmiendas pactadas, como es público, con el Grupo Parlamentario Vox que nosotros vamos a cumplir", ha remarcado.

De este modo, Sánchez Juliá ha insistido en que su grupo quiere "seguir avanzando" en la mejora de la competitividad fiscal de Extremadura para que al final se beneficien los extremeños, al tiempo que ha dicho que escucha que en la tribuna se habla del quién y del cómo pero no del para quién.

También, y sobre las críticas al procedimiento de urgencia con el que se tramitará el proyecto de ley de Medidas Fiscales, ha recordado que el mismo está fijado en el reglamento de la cámara y que no es la primera vez que se emplea, como así se hizo con la Ley de Ciencia, con el visto bueno, entonces, del PSOE y Unidas por Extremadura, dicho.

VOX SACARÁ ADELANTE SUS ENMIENDAS

Finalmente, el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado seguro de que el proyecto de ley incorporará las siete enmiendas que ha presentado en base al acuerdo suscrito con el PP y, sobre las presentadas por el resto de grupos, ha dicho que es "algo que se verá en su momento".

"En cuanto a las enmiendas que presenta el resto de grupos, ya veremos qué hacemos. Ya veremos cómo las tratamos. Es algo que se verá en su momento", ha recalcado.

También, y sobre las críticas de PSOE y Unidas de que el PP blanquea a Vox tras el acuerdo alcanzado, Fernández Calle ha aseverado que a él le "tienen que blanquear poco". "Yo ya soy blanco. Así que no necesito que me blanquee nadie, y mucho menos partidos de izquierda o de extrema izquierda", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que su grupo parlamentario tiene sus planteamientos que son "absolutamente democráticos" y "contundentes" y que "están enfrente de los que tienen esos grupos". "Seguiremos estando enfrente de ellos", ha asegurado.