El PSOE teme otra "pirueta" de Guardiola sobre los menores migrantes tras el acuerdo con Vox porque "no es de fiar"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que no descarta que el gobierno extremeño cambie de posicionamiento sobre la política de reparto de menores migrantes una vez que ha llegado a un acuerdo con Vox para sacar adelante su decreto de medidas fiscales.

En una rueda de prensa en Mérida, ha dicho que no sabe si dicho acuerdo puede condicionar la posición de Extremadura en la Conferencia Sectorial de Migración que se celebra este lunes en la que el Gobierno y las comunidades autónomas debatirán sobre el reparto de menores no acompañados.

"No lo sé", ha señalado al preguntarse si cree que el posicionamiento de Extremadura en la sectorial puede afectar al acuerdo que mantiene con Vox en la región, si bien ha matizado que no le extrañaría que "haya de nuevo una pirueta en el gobierno de la Junta de Extremadura, que no tiene principios".

"Que está en Madrid, dice una cosa. Que está en la Asamblea de Extremadura para acordar el decreto de medidas fiscales, dice otra", ha puntualizado Gil Rosiña, quien en cambio subraya que quien se mantiene firme y siempre dicen lo mismo en esta cuestión es Vox, pero "el PP de Extremadura no", porque "vive en una incoherencia permanente" con el objetivo, ha remarcado, de "salvar a Guardiola".

Esto genera una "inestabilidad política" que "quienes la pagan son los extremeños", ha remarcado la portavoz socialista, quien argumenta que la posición de la Junta hasta ahora ante el reparto de menores migrantes ha sido únicamente la de tirar "piedras en la puerta de Pedro Sánchez", para reclamar más fondos y para criticar la política migratoria del Gobierno.

Sin embargo, cree que si la Junta considera que las migraciones son una política nacional y de Estado, en ese caso la comunidad autónoma "debe contribuir a la solución de las políticas de Estado", y a modo de ejemplo ha puesto el caso del Ayuntamiento de Mérida, cuando ofreció las instalaciones del Albergue Municipal para atender a migrantes procedentes de Canarias "en uno de los picos más importantes de las crisis migratorias" del país.

Desde entonces no se ha detectado ningún problema ni incidencia "por estar ejerciendo la responsabilidad" de ayudar al Estado a atender a las personas que llegan buscando un futuro mejor, a pesar de las palabras "muy graves" con las que los recibió Vox, que incluso motivaron una denuncia en la Fiscalía por un posible delito de odio.

GUARDIOLA NO ES DE FIAR

Por todo ello, cree que la "incoherencia" del gobierno de Guardiola en la cuestión de la inmigración es la misma que el PSOE viene criticando, para concluir que "María Guardiola no es de fiar".

"Este gobierno no es de fiar. Porque está instalado en hacer ruido y en tirar piedras", y "siempre para el mismo lado", en referencia a Pedro Sánchez y su gobierno.