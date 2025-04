El PSOE se pregunta cuándo asumirá la Junta la "responsabilidad de su fracaso" en empleo ante un marzo "nulo"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, se ha preguntado por cuándo asumirá la Junta de Extremadura la "responsabilidad de su fracaso" ante un mes de marzo "nulo" en cuanto a creación de empleo.

En este sentido, Ferreira ha señalado que marzo es un mes habitualmente positivo aunque en Extremadura haya sido en este 2025 "prácticamente nulo", al registrar 94 parados menos y situarse porcentualmente por debajo del descenso nacional.

"España ha bajado su tasa de paro cuatro veces más, cuatro veces más que Extremadura en este mes. Mientras Extremadura baja un 0,13 por ciento el paro este mes, en España ha bajado un 0,5 por ciento. Por lo tanto, es un mes prácticamente nulo en el valor absoluto, pero es negativo si lo comparamos con España", ha indicado.

Además, en cuanto a la afiliación, el portavoz socialista ha lamentado que no depare mejores datos, ya que, aunque ha crecido, lo ha hecho tres veces menos que en España. "Mientras en Extremadura crecen los afiliados en aproximadamente 1.000 afiliados, un 0,26 por ciento, en España suben casi 162.000 afiliados, que es un 0,76", ha apuntado.

Este hecho, según ha criticado, lleva a que Extremadura sea la penúltima en marzo en cuanto a creación de empleo de toda España y ser la última en el dato interanual. "Tenemos ese honor gracias a María Guardiola", ha dicho.

"La pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo asumirá este gobierno a la deriva la responsabilidad de su fracaso en materia de empleo. ¿Cuándo lo asumirá?. Y lo digo no atendiendo a lo que exigimos desde el Partido Socialista, sino a los objetivos que se ha planteado el Gobierno de Extremadura al inicio de legislatura. Lo digo atendiendo al hito que ellos enmarcaron como objetivo de legislatura", ha dicho.

De este modo, Juan Ramón Ferreira ha considerado conveniente hacer un "poco de memoria", ya que el PP comenzó "poniendo en duda" la herencia recibida de los gobiernos socialistas de Guillermo Fernández Vara y cuando "se dieron cuenta de que era incoherente que trataran de desprestigiar estos datos" utilizados por los 'populares' en otras comunidades "se les cayó esa estrategia".

"Empezaron a cambiar el discurso y dijeron que los datos en Extremadura en los últimos ocho años eran buenos, pero el objetivo no es bajar la tasa de paro, el objetivo es converger con España. Y esas son palabras del gobierno de María Guardiola. El objetivo de Extremadura no es bajar el paro, es converger con España. Pues bien, desde que dijeron aquello, Extremadura no ha hecho otra cosa que alejarse de España", ha sostenido.

En esta línea, el diputado socialista ha considerado que lo que debe hacer la Junta, "en vez de hablar de planes de empleo", es "hacer las cosas que tienen que hacer para que los proyectos se hagan realidad".

"En Navalmoral de la Mata lo que necesitamos es la obra de abastecimiento de agua y de depuración de aguas para que la gigafactoría pueda ponerse en marcha. Todavía no conocemos ningún movimiento de este gobierno para que eso sea realidad. Esos son los papeles que les faltan, precisamente, al proyecto", ha criticado.

Así, Ferreira ha lamentado que la Junta no aproveche las oportunidades o la coyuntura económica, además de criticar que "han engañado a los extremeños y a las extremeñas". "Nos han estafado porque dijeron que su reforma fiscal iba a ser para generar empleo en Extremadura y para que se instalaran más empresas que iban a generar miles de puestos de trabajo. Llevamos dos años de reformas fiscales que le han quitado los impuestos a los más ricos para que Extremadura esté estancada y esté a la cola de España en materia de empleo. Ese es el gran fracaso del Gobierno de la señora Guardiola", ha asegurado.