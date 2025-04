El PSOE pide explicaciones a Guardiola por el "caso de manual de conflicto de intereses" del director general de la PAC

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha exigido explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por el "caso de manual de conflicto de intereses" del director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez.

Este caso, que "no es menor", ha recalcado, fue dado a conocer este pasado jueves en la Asamblea de Extremadura por el diputado socialista Eduardo Béjar durante una comparecencia de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán.

La portavoz socialista ha considerado que la Consejería de Agricultura vive una situación "convulsa" y, en su opinión, "está ardiendo sin que la presidenta de la Junta mueva ni un solo dedo".

"Queremos insistir en la denuncia de ayer porque no es una cuestión menor, porque ésta es nuestra tarea, velar por el interés general, por los procedimientos y por cómo se resuelven los procedimientos que además conllevan el pago de dineros públicos", ha señalado.

En este sentido, Gil Rosiña ha explicado que cuando el director general de la PAC era responsable de la oficina de Asaja en Coria tramitó hasta 400 expedientes de ayudas de la PAC a agricultores y ganaderos a través de dicha oficina antes del verano del 2023 y que fueron resueltos cuando ya ocupaba el puesto responsabilidad.

Esto, en su opinión, es un "caso de manual de conflictos de intereses", no porque lo diga el PSOE de Extremadura, ha incidido, sino porque así lo recoge la Ley Extremeña de Cargos Públicos y la Ley Extremeña de Transparencia y Buen Gobierno.

Por ello, se ha preguntado "qué más tiene que ocurrir en la Consejería de Agricultura para que la presidenta de la Junta tome medidas", ya que se está hablando de "400 expedientes por un valor de 8,5 millones de euros".

CRITICA QUE MORÁN NO DIO "NINGUNA" RESPUESTA

La portavoz del PSOE de Extremadura ha criticado que la consejera de Agricultura no diera este pasado jueves "ninguna" respuesta más allá que llamar "mentirosos" a los diputados socialistas en la Asamblea,

"¿Qué va a responder de esto si todavía no ha respondido de su pozo ilegal? ¿Qué va a responder de esto si todavía no ha respondido del desastre manifiesto de las ayudas al secano, donde se han pagado dinero indebido, por ejemplo, a una diputada del PP que resulta que no tiene ni tierras, o al menos no lo ponía en su declaración de bienes patrimoniales como parlamentaria autonómica", ha aseverado.

De este modo, y en relación a las palabras de Morán hacia la bancada socialista, Isabel Gil Rosiña ha mostrado en el transcurso de la rueda de prensa una serie de documentos que demuestran que los socialistas no son "unos mentirosos".

En ellos, la Junta contesta a un diputado del Grupo Parlamentario Socialista que es "verdad" que el director general de la PAC resolvió esos 400 expedientes, aportando los números de los expedientes administrativos.

"Entonces, la Junta de Extremadura no niega esta denuncia que hizo ayer el Grupo Parlamentario Socialista y la que yo insisto hoy como portavoz de los socialistas en Extremadura. La cuestión es, ¿va usted a hacer algo? Porque mire, más allá de que nos señale como mentirosos, lo que hace la consejera de Agricultura cuando mira para otro lado con este asunto es poner en riesgo los dineros de la Política Agraria Comunitaria en Extremadura", ha dicho.

De este modo, ha expuesto que "de todos es conocido" el nivel de exigencia y de transparencia en la tramitación administrativa de los fondos que proceden de la Unión Europea. "Lo que ha ocurrido, que, como digo, es un conflicto de intereses recogido en las leyes de Extremadura, también es un incumplimiento de las normas del organismo pagador", ha asegurado.

Además, ha señalado la portavoz socialista que, mientras "empiezan a estar nerviosos en el Partido Popular", en el PSOE empiezan a estar "más seguros que nunca" de que son la "alternativa" en esta región. "Por eso nos vamos a callar. No nos vamos a callar para denunciar cuando las cosas se hacen mal. Y vamos a tener siempre propuestas cuando hay problemas sobre la mesa", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se reunió este pasado jueves con los sectores afectados por los aranceles mientras que el consejero de Economía de la Junta, Guillermo Santamaría, decidió no ir a la reunión convocada con el ministro.

A preguntas de los medios por futuras acciones a desarrollar, Isabel Gil Rosiña ha considerado que es "precipitado" y sería "poco serio" anunciar medidas "sin esperar una respuesta" de la Junta, aunque no obstante ha dicho que su partido valorará el "uso de todos los instrumentos legales y democráticos" a su alcance.

"Lo realmente grave es que aquí ocurren cosas y no ocurre nada. Y claro, yo podría decirle ahora, y agradezco de verdad su pregunta, yo podría decirle ahora, pues le pedimos a la consejera que cese al director general. Pero ¿cómo le vamos a pedir eso a una consejera que tenía que haber dimitido ella ya hace muchos meses porque tiene un pozo ilegal? Es que es una bomba de relojería la Consejería de Agricultura en estos momentos", ha asegurado.

Por ello, la portavoz del PSOE de Extremadura ha apuntado a la presidenta de la Junta, quien, en su opinión, es la que "tiene que hacer algo".