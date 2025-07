El PSOE extremeño insiste en que la sanidad "se cae a cachos" ante la "falta de gestión" de María Guardiola

El PSOE de Extremadura ha reiterado este lunes que la sanidad regional "se cae a cachos" debido a la "falta de gestión" en esta materia de la presidenta de la Junta, María Guardiola.

De esta forma se ha pronunciado la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha reiterado la "preocupación infinita" de los socialistas "por el deterioro de la sanidad pública y ante un gobierno opaco que no tiene transparencia alguna respecto de los problemas", ha dicho.

En su intervención, Gil Rosiña ha preguntado si "dos semanas después" de cesar a la jefa del servicio de Cirugía Vascular se ha nombrado ya a un sustituto, así como si "dos años después de estar en la Junta de Extremadura hay algún indicio sobre la reapertura del servicio de cirugía vascular en el Hospital de Cáceres", ha planteado.

Respecto a los 200 millones de euros anunciados "alegremente" para la segunda fase del Hospital de Cáceres, Gil Rosiña ha vaticinado que se verán "muy poquinas perras ejecutadas", hasta el final de legislatura, ya que a su juicio "no es una cuestión de dinero", sino que "lo que falta es la voluntad política, la seriedad para enfrentar los problemas", ha dicho.

La portavoz socialista ha considerado que dos años después de la llegada del PP a la Junta de Extremadura "la sanidad se nos cae a cachos" en la región, tras lo que ha lamentado que la semana pasada se cayó el Sistema Jara durante varias horas, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, lo cual obligó a suspender pruebas que estaban programadas, ante lo que "ni una sola indicación se dio" a los profesionales, ni una explicación a los ciudadanos, ha lamentado.

"¿Hay alguien al frente de la sanidad extremeña?", ha planteado la portavoz socialista, quien ha reiterado el "deterioro día a día de uno de los servicios más importantes que fuimos capaces de construir", y que según ha aseverado, "era uno de los mejores de España hasta la llegada del Partido Popular hace dos años".

Ante esta situación, Gil Rosiña ha aseverado que desde el PSOE no van "a cansar" de alertar de esta situación, ya que según ha aseverado, "en muchos pueblos los extremeños no tienen médico, y s si tienen, los ven a los 12, 13, 14 ó 15 días".

En ese sentido, y aunque ha admitido que "el compaginar y el planificar las vacaciones de verano de los sanitarios con el mantenimiento de los servicios no es una tarea sencilla", pero ha apuntado que "no es una tarea imposible si el gestor tiene las capacidades de planificación y de decisión necesarias".

PIDE EXPLICACIONES

Ante esta situación, la portavoz del PSOE extremeño ha preguntado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, "qué va a hacer para mejorar el Servicio de Cirugía Vascular de Badajoz, qué va a hacer para la reapertura del Servicio de Cirugía Vascular de Cáceres", y le ha instado a explicar "por qué el JARA estuvo caído durante siete horas" y "por qué en muchos pueblos no va a haber médico sustituto", ha planteado.

"No nos vamos a cansar de pedir cuantas explicaciones y de llevar al Parlamento cuantas propuestas sean necesarias", ha reafirmado Gil Rosiña, quien ha criticado que en el gobierno de la Junta de Extremadura "está ya de vacaciones", ya que se trata de un "gobierno vago, que no trabaja y que no da explicaciones", ante lo que le ha recordado que "con los vídeos de internet no se arreglan los problemas de la gente", ha aseverado.

Así, ha reiterado que "la sanidad extremeña se nos cae a cachos y aquí como si no pasara nada", tras lo que la portavoz del PSOE extremeño ha criticado la "falta de gestión" de Guardiola, cuya "falta de planificación en este deterioro constante del sistema sanitario público que va a ser muy difícil recomponer y llevar a los niveles de calidad que conocíamos hasta hace dos años en Extremadura", ha dicho.

FINANCIACIÓN SINGULAR PARA CATALUÑA

Por otra parte, y respecto al encuentro de este lunes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para abordar un acuerdo sobre financiación singular, la portavoz del PSOE de Extremadura ha remitido a una valoración posterior del secretario general del partido, una vez se conozcan los términos.

En cualquier caso, Gil Rosiña ha recordado que el PSOE extremeño "siempre ha estado en contra de la ordinalidad y hemos estado en contra de que se acabe con la multilateralidad", algo que siempre han defendido "gobernando en Madrid unos y gobernando en Madrid otros", ha resaltado.

Finalmente, Gil Rosiña ha señalado que el PSOE aboga por que exista "un posicionamiento único de región" ante este asunto, por lo que hace diez meses propusieron en la Asamblea de Extremadura una comisión de estudios sobre la financiación autonómica, tras lo que ha lamentado que "no ha sido posible el acuerdo", ha dicho.

"Por primera vez en Extremadura los grupos parlamentarios que forman el arco parlamentario que representan a los extremeños no han acordado previamente a que se abra el melón de la reforma del sistema de financiación en el país un posicionamiento común", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha asegurado que el PSOE ha "procurado ese acuerdo", tras lo que ha criticado que "al PP de Extremadura y a María Guardiola le va mejor teniendo un enemigo constante en el Gobierno de España que preocuparse realmente por defender los intereses de la región", ha dicho.