El PSOE extremeño dice que "no le gusta" el modelo de financiación autonómica propuesto porque la región "no gana más"

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado que a su partido "no le gusta" el modelo de financiación autonómica propuesto porque con el mismo la región "no gana más". De esta forma, Álvarez ha hecho hincapié en que los socialistas extremeños siempre han defendido "la misma postura gobierne quien gobierne en Madrid", algo sobre lo que "no todos los partidos pueden decir lo mismo".

En esta línea, ha incidido en que la postura del PSOE quedó evidenciada durante la comisión no permanente de estudio sobre financiación autonómica, de la que se extrajeron unas conclusiones que fueron aprobadas por el PSOE y por Unidas por Extremadura y desestimadas por el PP y por Vox.

"El Partido Popular por primera vez no apoyó esas conclusiones y les recuerdo que nuestra voz está debilitada en Madrid", ha señalado en rueda de prensa, momento en el que ha recordado que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, acudirá este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "sin tener una voz única" respecto a qué quiere para "financiar debidamente" la comunidad autónoma.

A ello, ha unido "otra situación de debilidad" consistente en que Extremadura está "perdonando el impuesto justamente a los más ricos". "Es decir, estamos renunciando a ingresar para tener más justicia fiscal en nuestra comunidad autónoma", ha lamentado.

Además, ha aprovechado Álvarez para pedir a Elena Manzano que no se levante, "como ha hecho" en las últimas reuniones del CPFF, porque "no está representando al PP, porque está representando a los extremeños y a las extremeñas, no al Partido Popular".

"Nosotros defendemos lo mismo, repito, que hemos defendido siempre. Estamos en contra de la ordinalidad y estamos a favor de la equidad. Creemos en la justicia fiscal. La comunidad autónoma que más ingrese es la que más debe aportar para que la que menos tiene y más necesita más reciba, que es lo que siempre hemos defendido en esta comunidad autónoma", ha aseverado Álvarez, quien ha confiado en que se mejore la propuesta "en los trámites que están todavía por venir".

Asimismo, ha insistido en que Extremadura necesita una financiación suficiente para que sus singularidades, como la dispersión geográfica o el envejecimiento, sean atendidas con la "suficiente financiación para tener unos servicios públicos de calidad".

"Por otra parte, también queremos que se prime el interés de Extremadura, que es una financiación justa, y ahora mismo no es justa cuando solamente ganan territorios como Andalucía, como Cataluña o como Valencia. Y, en cambio, Extremadura, con altas tasas de paro, no recibe lo mismo que necesita", ha recalcado.

Finalmente, ha afeado que a estas alturas los socialistas desconozcan cuál es el modelo fiscal que defiende el gobierno en funciones de María Guardiola para la financiación autonómica, ya que "cada vez que ha habido la posibilidad de debatir, han abandonado el debate".

"Cada vez que ha habido la posibilidad de acordar, han roto el consenso y el acuerdo y cada vez que ha habido la posibilidad de defender la justicia fiscal, la señora Guardiola ha primado el interés de unos pocos frente al interés general", ha apuntado.

Por otro lado, y a preguntas por el manifiesto lanzado por el exministro socialista Jordi Sevilla con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE, Piedad Álvarez ha señalado que desconoce su contenido. "Como se puede imaginar no me voy a pronunciar ante un documento que desconozco", ha indicado.