El PSOE extremeño defiende que la tasa Enresa no debe ser aminorada "ni un céntimo" a quienes generan residuos nucleares

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que la tasa Enresa no debe ser aminorada "ni un céntimo" a quienes generan residuos y explotan el parque de centrales nucleares en España.

"Nosotros creemos que los residuos que generan los tienen que procesar y pagar quienes lo generan y nosotros no creemos que la tasa Enresa tenga que ser aminorada en ni un céntimo a quienes están generando los residuos nucleares y explotan el parque de centrales nucleares de nuestro país", ha aseverado.

Gil Rosiña ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios por la proposición de ley de Vox para reducir esta tasa, en donde ha insistido en que, cuando se produjo el debate de totalidad, los socialistas ya optaron por devolver "a los corrales esta norma".

"Ese es el posicionamiento de los socialistas y el que vamos a mantener hasta el último término", ha insistido, toda vez que su grupo entiende que a las grandes energéticas "no hay que rebajarle los impuestos en este país".

Del mismo modo, la portavoz socialista ha indicado que el expresidente de Enresa, el extremeño José Luis Navarro, comparecerá este lunes en la Asamblea dentro del periodo informativo de la proposición de ley de Vox a petición de su partido.

DICE QUE LA CARTA DE GUARDIOLA A SÁNCHEZ ES UN "EJERCICIO DE CINISMO"

Por otro lado, y sobre el envío por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide un informe sobre las causas del apagón, Gil Rosiña ha definido la misiva como un "ejercicio de cinismo propio de una presidenta que actúa con cinismo ante los momentos de gravedad".

"Es un ejercicio de cinismo. Una presidenta que la única decisión que tomó en una situación de emergencia nacional fue no tomar ninguna decisión y decir oiga que venga aquí el Gobierno de España que este mochuelo no es mío", ha dicho.

En este punto, además de reconocer el trabajo del Gobierno de España durante el apagón, ha tenido palabras para la Delegación del Gobierno de Extremadura. "Quiero reconocer la labor, la diligencia, la seriedad del delegado del Gobierno en Extremadura y la coordinación bajo su mando del nivel 3 evidentemente bajo la instrucción y las órdenes del ministerio correspondiente", ha dicho.

Frente a eso, ha afeado que Guardiola y su equipo estuvieron "más preocupados de ponerse los chalecos del 112 y de grabarse vídeos" en la sede del Centro de Urgencias y Emergencias mientras que los profesionales y los responsables del Gobierno de España y de la Delegación del Gobierno estaban coordinando las esas acciones y haciendo su trabajo.

De este modo, Gil Rosiña ha criticado que la presidenta extremeña "no tiene bastante con eso" que, en lugar de solicitar una comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura, lo "único que hace es mandar una carta".

"Mire señora Guardiola, quien no trabaja no puede exigir nada a los que trabajan. Quien no trabaja y no actúa con responsabilidad y diligencia no puede exigir por carta explicaciones a quienes han estado trabajando y actuando con diligencia", ha asegurado.