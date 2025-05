El PSOE en Extremadura remarca que el PP sólo propuso firmar un manifiesto por el colectivo LGTBI y no una declaración

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha remarcado que el PP únicamente hizo llegar el pasado lunes a la formación un manifiesto contra la LGTBI-fobia y que "desde el principio declinó intentar remar para llegar a una declaración institucional".

"Nosotros creemos que lo que hay que firmar hoy es una declaración institucional de los cuatro grupos políticos y el partido que debe liderar ese acuerdo es el partido que está en el Gobierno, que no es otro que el PP, pero desde el principio se declinó intentar remar para llegar a una declaración institucional", ha espetado Álvarez respecto a la celebración este viernes en la Asamblea del acto institucional contra la LGTBI-fobia, en el que no se ha leído ni manifiesto ni declaración institucional.

En esta línea, la portavoz socialista ha recordado que no es la primera vez que en la Asamblea no hay declaración institucional sobre un asunto, ya que esto es lo que también pasó el 8 de marzo y, más recientemente, en la efemérides del pueblo gitano y del Día de Europa, ha explicado.

"Lo mismo que sucede hoy, nosotros no firmamos manifiestos, firmamos declaraciones institucionales", ha subrayado la socialista, quien ha lamentado que la 'popular' María Guardiola "llegó hace dos años al Gobierno prometiendo estabilidad, prosperidad y concordia y la verdad es que dos años después Extremadura está en una situación de inestabilidad política, Extremadura no crece al ritmo que el resto de España y en Extremadura la única concordia que hay es la de intentar derogar la Ley de Memoria Democrática".

En todo caso, en declaraciones a los medios antes de la celebración del acto institucional contra la LGTBI-fobia de este viernes en la Asamblea, Piedad Álvarez ha incidido en el "compromiso íntegro" del PSOE en la región "a favor" del colectivo LGTBI, y ha recordado al respecto que fue su partido el "autor" de la ley del matrimonio igualitario.

"Fue el Partido Socialista el que impulsó estas leyes contra la LGTBIfobia en todos los parlamentos y en España, en el Gobierno de España. Nuestro compromiso es irrefutable, es tan irrefutable que gracias al Partido Socialista no se ha derogado la ley LGTBI de Extremadura porque yo les recuerdo que la enmienda a la totalidad del PSOE no fue aprobada por el PP, fue el PSOE el que aprobó esa enmienda a la totalidad del Partido Popular para no derogar esta ley", ha añadido.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otra parte, preguntada por los medios sobre la Conferencia de Presidentes, la portavoz del Grupo Socialista ha valorado "positivamente" la convocatoria, en la que se abordará --incide-- el "problema más importante" de los españoles y extremeños, que es la vivienda.

En cuanto a la financiación autonómica, Álvarez ha subrayado que el Gobierno de España "no tiene ningún problema" en hablar de esa cuestión, de la que ha recalcado que se abordará.

"Si ahora no se habla de financiación autonómica es porque hay otras cuestiones más urgentes, que son, repito, la vivienda, la formación profesional y el futuro de nuestros jóvenes. Pero que nadie dude que se va a hablar de financiación autonómica", ha señalado.