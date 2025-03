El PSOE de Extremadura no firmará el manifiesto por el 8M "con quienes blanquean a la ultraderecha"

El PSOE de Extremadura no firmará el manifiesto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que no pueden "firmar con la ultraderecha y, mucho menos, no podemos firmar con quienes blanquean a esa ultraderecha". Así lo ha anunciado la secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Laura Sánchez Quintero, en rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha alertado de que "los machistas que ponen en riesgo los derechos y libertades de las mujeres son los socios prioritarios de la señora Guardiola", a los que "volvió a abrazarse" la pasada semana.

En su intervención, Sánchez ha avanzado que el próximo 8 de marzo, el PSOE de Extremadura "va a volver a salir a las calles acompañando al movimiento feminista y acompañando a esas mujeres y hombres que tienen un compromiso inquebrantable con la igualdad", y que este partido "siempre ha demostrado". Así, la secretaria socialista de Igualdad ha demostrado su compromiso con esta materia "a través de sus políticas y de sus gobiernos", tras lo que ha señalado que "pese al PP, siempre hemos ido avanzando en materia de igualdad".

Sánchez Quintero ha señalado que "la derecha siempre ha llegado a rastras" a la igualdad, tras lo que ha señalado que en el PSOE están "muy preocupadas, especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo", ya que la presidenta de la Junta llegó al Gobierno regional "gracias a quienes niegan la violencia machista y a quienes niegan nuestros derechos y nuestras libertades".

En ese sentido, la secretaria de Igualdad del PSOE extremeño que ha criticado que María Guardiola "no solo no reniega de sus socios, sino que, además, la pasada semana volvió a abrazarse a la ultraderecha", ha señalado en alusión al acuerdo alcanzado para aprobar el decreto ley de medidas fiscales y derogar la Ley de Memoria Histórica.

SEÑALA QUE GUARDIOLA "NO ES DE FIAR"

Ante esta situación, Sánchez ha alertado de que "los machistas que ponen en riesgo los derechos y libertades de las mujeres son los socios prioritarios de la señora Guardiola", y así se puso de manifiesto, ha dicho, la semana pasada, cuando "vuelve a traicionar aquellos principios de mentira con los que engañó a las extremeñas y extremeños hace ya año y medio", ha apuntado.

"Lo peor de todo es que no sabemos qué precio vamos a tener que seguir pagando las mujeres extremeñas", ha considerado la secretaria de Igualdad, quien ha considerado que la presidenta de la Junta de Extremadura "no es de fiar" debido a "su inconsistencia política y por las políticas que está llevando a cabo, que está haciendo posible que la igualdad se esté viendo mermada".

Unas políticas con las que "nos está poniendo en riesgo a todas", ha alertado Sánchez Quintero, quien ha señalado que todas estas son las razones por las que el PSOE de Extremadura ha decidido no firmar el manifiesto con motivo del Día de la Mujer.

Según ha recordado Sánchez Quintero, desde que gobierna Guardiola en Extremadura "no ha habido ninguna declaración institucional en los días internacionales que tienen que ver con los derechos y libertades de las mujeres", debido a la ausencia de Vox.

Desde entonces y hasta ahora, según ha apuntado, el PSOE de Extremadura ha hecho "un ejercicio de responsabilidad máxima", al firmar estos manifiestos, pero en esta ocasión han "decidido que se acabó", ya que no pueden "firmar con la ultraderecha y, mucho menos, no podemos firmar con quienes blanquean a esa ultraderecha".

Además, Sánchez Quintero ha avanzado que desde el PSOE van a reunirse esta misma semana con las asociaciones feministas "que tanto han trabajado y siguen trabajando para alcanzar esta igualdad real", para informarles sobre esta decisión, y para que les puedan trasladar "todas aquellas complicaciones y todas las políticas que está realizando el PP de Extremadura, cómo se ven ellas, cómo se ven ellas manoseadas", ha apuntado.

A su juicio, Guardiola "ha tenido la oportunidad de centrar su posición", pero "nada más lejos de la realidad, lo único que ha hecho es irse más a la ultraderecha", por lo que "sus políticas de igualdad no existen, lo estamos viendo", ya que están "empeñados en abocarnos al trabajo doméstico".

La secretaria socialista de Igualdad ha señalado que "se han cargado la idea de los centros de crisis 24 horas para las víctimas de violencia sexual, que, por cierto, han sido promovidas por el Gobierno de España", mientras "los datos del paro femenino en Extremadura son uno de los peores datos de todo el país", y tampoco se sabe "qué está ocurriendo con los convenios de las oficinas de igualdad y contra la violencia de género", ha señalado.

"Tampoco sabemos qué está pasando con los puntos de atención psicológica", ha señalado Sánchez, quien ha añadido que "sin ir más lejos, tampoco cumplen las leyes, no cumplen la ley del aborto, porque a día de hoy las mujeres extremeñas tenemos que seguir asistiendo y saliéndonos fuera del sistema sanitario público extremeño".

Por todo ello, "por su inacción y por su falta de políticas feministas y políticas públicas de igualdad, que además el PSOE puso en marcha, hemos decidido no firmar ese manifiesto", ha reiterado Sánchez Quintero, quien ha señalado que este partido no va "a permitir que se vacíe de contenido la lucha feminista, que es nuestra lucha también, la del PSOE de Extremadura", ha dicho.

"No vamos a permitir ni un paso atrás y vamos a seguir avanzando como siempre lo hemos hecho, a pesar de las políticas del Partido Popular", asegura la secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, quien ha concluido animando a la ciudadanía a salir a la calle el próximo 8 de marzo, a "reivindicar nuestros derechos y nuestras libertades, a reivindicar en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la igualdad laboral y salarial, a favor de la coeducación, la conciliación y la corresponsabilidad", ha dicho.

También van a salir "en contra del machismo que estamos viendo en las instituciones", y ha avanzado que el PSOE de Extremadura, "desde las calles hasta las instituciones seguiremos proponiendo y poniendo en marcha políticas públicas de igualdad".

Según ha resaltado, "no podemos seguir blanqueando a quienes niegan los derechos y libertades de las mujeres", ya que la semana pasada, aceptaban derogar la Ley de Memoria Histórica, mientras "sus socios de Vox han pedido derogar la ley LGTBI en Extremadura. Nos preguntamos qué va a ser lo próximo", ha dicho.