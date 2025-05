El PSOE critica que matronas residentes han supervisado partos este fin de semana en el Materno Infantil de Badajoz

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha criticado que matronas residentes han supervisado partos este fin de semana en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, un hecho que pudiera ser una "ilegalidad", según ha dicho.

Rosiña, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha mostrado su "honda preocupación" por el hecho de que el "caos sanitario no deja de sumar capítulos en Extremadura" debido a la "incapacidad en la gestión permanente" y que "no se liquida cesando a la mitad de los altos cargos del SES".

De este modo, la portavoz se ha hecho eco de las quejas lanzadas por matronas de Extremadura sin que el Servicio Extremeño de Salud tenga un" mínimo de dignidad de contestarles". "Se están ofreciendo los contratos de fidelización sin respetar la bolsa, sin respetar los puntos, sin hablar con nadie. Y las matronas de Extremadura, profesionales organizadas, han levantado la voz", ha señalado.

Además, ha añadido que el "problema se agudiza" cuando las mujeres que han dado a luz en el Materno Infantil este fin de semana lo han hecho bajo la "responsabilidad y supervisión" de matronas residentes.

Esto ha sido debido, según ha explicado, a que el Servicio Extremeño de Salud (SES), el pasado viernes, a las 17,00 horas, se "despacha" con una resolución que autorizaba a las matronas residentes a que pudieran asistir los partos.

"Y el problema no es solo que sea una ilegalidad, porque no pueden estar. El problema no es solo una ilegalidad, que lo es. El problema es que cada día, con sus decisiones atropelladas y sin ningún rigor, ni seriedad de ningún tipo, a quienes están poniendo en riesgo es a los ciudadanos, están deteriorando la calidad asistencial del sistema sanitario público en Extremadura por cada momento", ha asegurado.

Así, se ha preguntado si los gerentes y los gestores de la sanidad en Extremadura no recordaban que habían autorizado a su personal para asistir a las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud, algo parecido a lo que pasó hace unos meses cuando un día la Campiña Sur no tuvo Atención Primaria de Salud al haber autorizado la gerencia del área a "todos los profesionales sanitarios a asistir a una jornada de formación".

"Y esto se ha hablado en Extremadura, en el fin de semana. Y se ha denunciado el viernes. Pero la Junta de Extremadura, el viernes, recoge los papeles y los bártulos y hasta el lunes no hay nadie al frente de la región. ¿Ustedes han visto la agenda de la Junta de Extremadura este fin de semana? Es una vergüenza la vaguería de este gobierno y, sobre todo, lo que más nos preocupa es su falta de capacidad y decisión que están deteriorando los sistemas, el sistema sanitario público y los servicios públicos en general en Extremadura, como no habíamos conocido nunca, ni siquiera en tiempos de Monago", ha recalcado.

"Si la consejera cree que por vacunar a los niños del virus sincitial y por haber rebajado la edad preventiva para el cribado de cáncer de mama está resuelta la gestión sanitaria en Extremadura, pues será médico, pero tiene un profundo desconocimiento de la gestión sanitaria", ha lamentado la portavoz socialista.

De este modo, ha hecho hincapié en que el sistema sanitario extremeño era "de los mejores del país" cuando el actual gobierno se hizo cargo del mismo, momento en el que ha criticado que ahora están "arrastrándolo por los suelos cada día". "Esto de que tarde 14 días en atender el médico no ocurre solo en un pequeño pueblo de Extremadura, porque las zonas rurales son de difícil cobertura, esto está ocurriendo en las ciudades, esto ocurre en esta ciudad --Mérida-- y en Badajoz", ha asegurado.

ORGANISMO PARA REALIZAR ENCUESTAS

Por otra parte, la portavoz del PSOE de Extremadura ha criticado que la Junta esté preparando la creación de "un chiringuito de propaganda del Partido Popular que se va a pagar con el dinero de los ciudadanos" en relación a la creación de un órgano público para realizar encuestas.

"Ya sé que la posibilidad se recoge en una ley que hizo el gobierno socialista, fenomenal. Pero cuando uno paraliza la educación infantil 0-3 años en Extremadura y deja sin oportunidades a las familias, especialmente a las mujeres del medio rural, ¿se va a gastar los dineros en la creación de un chiringuito que lo único que pretende es hacer encuestas al servicio del Partido Popular en Extremadura?", se ha preguntado.

Así, Rosiña ha demandado conocer cuánto va a costar esto. "Porque ya sabemos cuánto nos cuestan a los extremeños los pseudomedios que publican noticias para destruir al Partido Socialista y la oposición en Extremadura. Eso ya sabemos que han sido 100.000 euros de los ciudadanos de Extremadura, lo que no sabemos es cuánto va a ser ahora el CIS extremeño que van a poner en marcha", ha dicho.

VIVIENDA Y MIGRACIÓN

Finalmente, la portavoz socialista ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "bien haría" en atender las políticas de vivienda y de migración, ya que "vertebran un país", "nos hacen mejores" y porque también es un "problema de los extremeños".

"Ella que va a estar tan ocupada en hacer los estatutos de su partido, bien haría en que cuando vaya a la Conferencia de Presidente no vuelva a hacer un ejercicio de deslealtad institucional con España, porque la Conferencia de Presidentes es un órgano de decisión colegiado de este país", ha asegurado.

Por ello, ha indicado que, si ésta "no es capaz de tener ese mínimo de institucionalidad", se dedique "a otra cosa", ya que la política de vivienda y la política de menores no acompañados también le importa a los extremeños, ha reconocido..

"Le pedimos hoy a la presidenta Guardiola que se centre un poquito y trabaje, por favor, que se le ve desganada, que solo tiene afán por las fotos y los vídeos emocionales. Y eso está muy bien, pero también hay que leerse muchos papeles en la política. Muchos papeles, muchos informes. Sentar muchas horas el culo en el despacho, si me permiten la expresión coloquial", ha asegurado.