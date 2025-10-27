PSOE no apoyará "por coherencia" la enmienda de Vox contra las cuentas de Guardiola: "no es un juego de trileros"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha avanzado que su grupo parlamentario no apoyará "por coherencia" la enmienda a la totalidad de Vox contra los presupuestos elaborados por la Junta de Extremadura en el debate de este martes en la Asamblea.

Una sesión plenaria en la que se debatirán las tres enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la oposición en las que solicitan la devolución de las cuentas de Guardiola, que en caso de prosperar alguna de ellas podría precipitar un adelanto electoral, tal y como anunció la propia presidente.

Atendiendo al reparto de fuerzas políticas en el parlamento extremeño, los escenarios que permitirían que alguna de ellas prospere son que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura apoyen la de esta última formación, que el PSOE vote a favor de la de Vox o que los cinco diputados de la formación de Abascal apoyen o se abstengan en la de los socialistas.

De esta forma, la portavoz socialista ha descartado este lunes que vaya a apoyar la enmienda de Vox: "¿A alguien se le ocurriría razonable que el Partido Socialista va a apoyar la enmienda de Vox?", ha señalado en una rueda de prensa en Mérida en la que ha sido preguntada por esta posibilidad.

"¿Desde qué motivación alguien puede pensar que el Partido Socialista va a apoyar la enmienda de Vox?", ha insistido, para añadir que "a lo mejor es que en el PP se piensan que aquí los del PSOE somos tan frívolos con Extremadura como ellos", que ve el debate de enmiendas a la totalidad "como un juego de trileros a ver para dónde se mueve el vaso".

Ante ello, ha respondido categóricamente que "no", que los socialistas quieren a Extremadura y tras gobernar 36 años la región saben "lo que hay que hacer en momentos de dificultad", porque lo que está en juego es la "paralización" de la comunidad si se ve abocada a un adelanto electoral en 2026.

Por ello, ha dicho, los socialistas acuden a la sesión de este martes a defender su enmienda, en la que presentan una alternativa a las políticas de Guardiola reflejadas en el presupuesto.

Preguntada sobre si descarta el escenario en el que Vox apoye la enmienda socialista, ha indicado que lo único que contempla es la "coherencia del PSOE" y "lo que tengan que hacer otros en sus casas allá se los averigüen".

De este modo, rechaza hacer cualquier "simulación" o "estimación" de lo que va a hacer Vox porque entonces estaría entrando "en el juego" de los 'populares' que "miran con frivolidad" el debate mientras que los socialistas lo esperan con "responsabilidad".

La dirigente socialista ha confirmado que durante el fin de semana no han recibido ningún mensaje nuevo de la Junta de Extremadura ni a través de los medios de comunicación ni directamente después de que el consejero de Presidencia el pasado viernes les instara a retirar las enmiendas.

Por otro lado, con respecto a la reforma del reglamento y la duración de las legislaturas en caso de adelanto electoral, ha dicho que "cuando llegue el momento" tendrá que ser dirimido por los jurídicos, pero que, en todo caso, "el problema está en querer paralizar en el ecuador de la legislatura una región por capricho de Guardiola".

Y es que, ha expuesto, un mes después de que Guardiola lanza el "chantaje" de presupuestos o elecciones, tienen la "sensación" de que la presidenta "se pasó de frenada y ahora está en un callejón que no sabe cómo salir".

Además, ha apuntado sobre el fracaso de la reforma del Reglamento planteada por Guardiola el pasado jueves en la Asamblea que lo que ha ocurrido es que la presidenta ha querido "cambiar la regla del juego en mitad de partido", y cuando "uno quiere que las reglas del juego sean de una manera o de otra en función de cómo le afecten a él, pues eso de toda la vida es un tramposo".

Gil Rosiña ha arremetido en su intervención contra la "inconsistencia", la "baja talla política" y la "poca autonomía" de la Junta de Extremadura durante toda la legislatura, que han llevado a la región a la situación actual, de la cual acusa a Guardiola de ser la única responsable.

Un ejemplo de ello es el relato de como se llegó el año pasado a la prórroga del presupuesto. Según ha expuesto la portavoz socialista, el PSOE, en un "ejercicio de responsabilidad con los extremeños", tendió la mano y negoció los presupuestos de la Junta de Extremadura con el gobierno de María Guardiola para el año 2025.

Pero entonces "de nuevo apareció la inconsistencia" de la presidenta, su "baja talla como líder de la región" y la "poca autonomía" de la Junta frente al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a quien ve detrás de la "retirada sorpresiva" del proyecto de presupuesto del año 2025 que estaba "firmado y sellado en la mesa acordado con el Partido Socialista en Extremadura".

Y ante la situación actual, insiste en que "la única responsable" de esta "legislatura ineficaz y de esta falta de tranquilidad para la gente y de estabilidad política en la región se llama María Guardiola", una presidenta, ha añadido, "incapaz" de llegar a acuerdos "ni con sus socios naturales ni con los demás que hemos estado dispuestos a llegar a acuerdos", en tanto que el Partido Socialista "siempre ha estado en su sitio".

Por tanto, es María Guardiola la que tiene que explicar "uno, por qué acuerda con Vox (la investidura); dos, por qué rompe (el gobierno de coalición) con Vox; Tres, por qué negocia el supuesto con el PSOE y luego le retira; y cuatro, "ahora hace un chantaje a los extremeños".

Cuestiones todas ellas que para los socialistas responden en todos los casos "a las indicaciones que ella sigue a pie juntillas que le mandan desde la sede del Partido Popular en Madrid". "Esto es lo que ha ocurrido, lo pueden pintar de colores", ha espetado.

Por último, ha pedido a la dirección de Canal Extremadura, como televisión pública autonómica, que "rectifique" y emita este martes en directo el debate de enmiendas a la totalidad, para que aquel ciudadano que quiera verlo "tenga el acceso a la información como corresponde, sin tanta injerencia y manipulación como está haciendo el Partido Popular con los medios públicos" de la región.