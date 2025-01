El PSOE advierte a PP que si permite que la Ley de Concordia de Vox se tramite, no seguirá negociando las cuentas

El Grupo Parlamentario Socialista ha advertido este lunes al PP que si permite que la Ley de Concordia que presentó Vox se tramite en la Asamblea de Extremadura, esta formación no seguiría "negociando los presupuestos de la comunidad autónoma de Extremadura para el año 2025".

De esta forma se ha pronunciado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, quien ha reiterado que esta ley "es una de las líneas absolutamente rojas, y lo sabe el Partido Popular", que el PSOE tiene para "seguir avanzando en la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma", ha dicho.

En ese sentido, Vergeles ha agradecido al consejero de Presidencia, Abel Bautista, "que dijese que la propuesta de ley del Grupo Parlamentario Vox de Extremadura era frentista", tras lo que ha apuntado que "probablemente sea eso lo único" que van "ser capaces de compartir entre el PP y nosotros".

Así, y aunque el debate de esta ley sea posterior a la votación de los presupuestos, Vergeles ha insistido en que "tiene que haber un compromiso" por parte del PP "de que esa ley (de Concordia) no se va a seguir tramitando" en la Asamblea.

En cuanto a las negociaciones sobre los Presupuestos de Extremadura, que se debaten este jueves y viernes, Vergeles ha recordado que el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ya confirmó que se puso en contacto con él la presidenta de la Junta, María Guardiola, para tratar sobre las cuentas.

A juicio, esta negociación "llega cuatro meses tarde", ya que "se podía haber hecho un presupuesto muchísimo más adecuado a las necesidades de los extremeños", tras lo que ha recordado que el PSOE ha sido "el único partido que se ha mantenido en el mismo documento desde el inicio de la tramitación de los presupuestos generales para la Comunidad Autónoma este año 2025, desde el principio hasta ahora".

SE REUNIRÁN "EN LAS PRÓXIMAS HORAS"

Así, ha señalado que desde el PSOE se van "a sentar y debatir sobre los presupuestos", aunque van "a ir con el mismo documento", ha resaltado Vergeles, quien ha considerado que "en las negociaciones siempre se cede, siempre, por todas las partes", ha dicho.

"Tenemos menos tiempo para negociar, pero esta es la decisión de la señora Guardiola", ha lamentado Vergeles, quien en cualquier caso ha confirmado que han "empezado a intercambiar documentación" y mantendrán "reuniones en las próximas horas".

Ante esta situación, Vergeles ha señalado que el PSOE aboga por "una negociación ágil y que sea una negociación muy clara", ya que según ha lamentado, "los cuatro meses que teníamos para poder hacer una negociación muchísimo más tranquila, lamentablemente, por el flirteo que han tenido los grupos parlamentarios Popular y Vox, pues los hemos perdido", y "lo han perdido los extremeños y las extremeñas", ha concluido.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LA LEY DE CONCORDIA

Vergeles ha hecho estas declaraciones este lunes tras registrar en la Asamblea de Extremadura una enmienda a la totalidad a la propuesta de Ley de Concordia que registró el Grupo Vox hace unas semanas, ya que a su juicio supone "un revisionismo histórico de lo ocurrido recientemente en nuestro país".

"No se pueden tapar las atrocidades que se cometieron durante el franquismo, que se cometieron en el periodo de la Guerra Civil y que se cometieron incluso en el postfranquismo", ha señalado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, quien ha señalado que hay "robos de bebé hasta entrados los años ochenta".

Por todo ello, Vergeles ha lamentado que en Vox "están proponiendo un revisionismo histórico que no es del recibo que se realice", ya que a su juicio, provoca que "se vulneren los derechos humanos, y esto está reconocido por los diferentes organismos internacionales" como la ONU, ha dicho.

"Si hemos llegado aquí no es para tener un registro solo de las fosas, que son muy importantes, y no solo para tener un registro de excavaciones que se puedan realizar", ha apuntado Vergeles, quien ha resaltado que "la memoria histórica y la memoria democrática lleva mucho más", como educación, sensibilización, saber qué ocurrió en España "para que no se vuelvan a producir las atrocidades que se produjeron durante esa parte negra de nuestra historia", ha concluido.

El presidente del Grupo Socialista ha apuntado que "si hoy estamos aquí se lo debemos a las familias de esa gente que está todavía en las cunetas sin poder haber sido enterradas", y de aquellas que "han conseguido, a través de movimientos organizados como las asociaciones memorialistas, poner en el foco político la recuperación de esa memoria histórica y democrática".

Según ha reivindicado, "no se hace daño a nadie con la recuperación de la memoria histórica democrática", sino que "como se hace daño es haciendo el revisionismo histórico que propone el Grupo Parlamentario Vox", y que según ha reafirmado, para el PSOE supone "una de las líneas rojas" en la negociación de los Presupuestos de Extremadura para 2025.