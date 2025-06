Un proyecto internacional coordinado por la Universidad de Extremadura divulga los beneficios de la dieta mediterránea

El proyecto internacional More on the adoption of a healthy Mediterranean diet (MoreMedDiet), que coordina la Universidad de Extremadura, divulga a la sociedad las cualidades y ventajas de la dieta mediterránea con el propósito de aumentar la concienciación y el cambio de comportamiento hacia hábitos alimentarios saludables, comenzando por los más jóvenes y niños.

En este marco didáctico del proyecto, gracias a las jornadas de co-creación con los consumidores, productores e industriales llevadas a cabo en los diferentes países, se han desarrollado fichas explicativas de 13 recetas seleccionadas de origen italiano, portugués, español, turco y francés.

Así, las recetas italianas son hummus mediterráneo, crema de zanahorias y albóndigas de alubias y verduras, mientras Portugal aporta las recetas de wrap de pescado ahumado, crema de verduras y pescado a la brasa.

Por su parte, las recetas españolas son gazpacho, ensalada de arroz y ensalada de cordero; las recetas turcas son bruschetta con queso fresco y falafel y, finalmente, la contribución francesa son ratatouille con queso de cabra y aceitunas trituradas y focaccia de aceitunas con tapenade de anchoas y alcaparras.

Al finalizar el proyecto en 2026, MoreMedDiet va a proponer las cinco recetas más saludables e innovadoras de dieta mediterránea desarrolladas mediante metodología de Living Lab, con la participación de jóvenes, adultos y personas mayores, ha informado la Universidad de Extremadura en nota de prensa.

Las recetes sólo utilizarán ingredientes locales - y los vegetales sin pesticidas - además de compuestos bioactivos obtenidos a partir de subproductos de variedades locales de cereales, frutas y hortalizas o microbiota relacionada.

Los investigadores aplicarán también preparaciones innovadoras con bajo procesamiento y envasado mediante nuevas tecnologías para conservar sus propiedades nutricionales y funcionales durante más tiempo, minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental, en línea con los principios de economía circular.

En MoreMedDiet participan 12 universidades y centros de investigación como la Universidad de Extremadura (coordinadora) y CICYTEX en España; Polytechnic of Leiria- Marine and Environmental Sciences Centre, en Portugal; Institute of BioEconomy- National Research Council IBE-CNR, University of Parma y University of Florence, en Italia; Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, JASSP SAS y Telecom SudParis, en Francia; Damanhour University, en Egipto; University of Tunis El Manar, en Túnez y Aydin Adnan Menderes University en Turquía.

El proyecto MoreMedDiet está financiado por la Asociación para la Investigación y la Innovación en el Mediterráneo (PRIMA) dentro del Marco de Horizonte Europa.