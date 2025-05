El presidente de Simex ve que el estatuto marco ha unido "en descontento" a los facultativos

El presidente del Sindicato Médico Independiente de Extremadura y del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha señalado sobre la huelga de médicos convocada a nivel nacional para este viernes, 23 de mayo, en rechazo el borrador del estatuto marco presentado por el Ministerio de Sanidad que este último "ha logrado ya una cosa" como es "unir en descontento a todos los médicos del país".

"El estatuto marco, el anteproyecto que ha sacado el Ministerio de Sanidad, nuestra colega la anestesista, la ministra, ha logrado ya una cosa, unir en descontento a todos los médicos del país", así como "unir a todos los sindicatos gallegos, catalanes, andaluces, extremeños, a la CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ) y todos ellos decidieron mostrarle su no, así no, ministra", ha remarcado a preguntas de los periodistas por dicha huelga de médicos, para recordar que tuvieron una concentración en Madrid para decirle que no iban "de farol".

Una manifestación en Madrid celebrada el 5 de abril, ha precisado, "para decirle: así no, negocia ministra", tras lo que "parece" que después de echarse "a la calle" pudieron entrar en los despachos a negociar, "ministra, así no".

De igual modo y sobre el estatuto marco, Hidalgo ha sostenido que "encorseta a la profesión médica" y que "una profesión única debería tener un estatuto único o con una variabilidad especial" al estar hablando de temas tales como las propias jornadas; "los hospitales están abiertos siempre, un hospital no se cierra igual que el centro de salud", como también ha sumado junto a las jornadas, la conciliación y las retribuciones y que, en ese orden, tienen que quedar "absolutamente claras" en el estatuto marco "y no se negociaba".

"Hemos empezado a negociar pero se anunció la huelga. La huelga a la hora que estamos, once y media de la mañana, como presidente del Sindicato Médico de Extremadura sigue convocada; ¿se ha negociado? Sí, y esta tarde viene, por así decirlo, el órdago a lo grande, otra reunión en el Ministerio a las 18 horas, para poner en un papel todo lo que ellos querían mejorar sobre lo que nosotros queríamos mejorar", ha continuado, para pedir disculpas a todos los ciudadanos por las molestias que se van a ocasionar en un día de huelga.

Y es que, como ha incidido, "un día de huelga trae cola porque va a aumentar la lista de espera, va a quitar consultas, se van a retirar intervenciones quirúrgicas" y van a establecer unos servicios mínimos que este miércoles ya publicaba el boletín extremeño, el DOE. "¿Qué ocurre? Que la huelga a la ministra en Madrid, se la hacemos a las comunidades autónomas y son nuestros ciudadanos los que, por así decirlo, sufren, pagan lo que significa una huelga médica", ha dicho.

Así y sobre dichos servicios mínimos, ha puntualizado que estos en medicina "siempre son máximos por altura" y que las Urgencias van a funcionar, pero que va a haber servicios que no y que "se van, por así decirlo, a cerrar". "Piense en vacunación, epidemiología, en analíticas que no sean de carácter urgente, que no sean carácter urgente del que está trabajando, todo lo programado va a quedar lógicamente en stand-by", ha indicado a los periodistas.

Mientras y sobre cuantos médicos podrían ir a la huelga, Pedro Hidalgo ha puesto el acento en que habrá algunos que se sumen y otros cuyo servicio esté funcionando, y ha reiterado sobre los servicios mínimos que "en medicina es un conflicto con un deterioro en la asistencia programada ese día, y con especial molestia hacia nuestros ciudadanos".

Al mismo tiempo, ha ahondado en que los médicos están "unidos" y "enfadados", y han ido a una concentración y a una manifestación. "Los médicos, ministra, te hemos dicho así no, así no vamos a estar con un estatuto marco del que esperábamos no solamente encuadrarnos ni encorsetarnos, sino dialogar y mejorar para que, estando mejor los médicos, se atienda mejor a los pacientes", ha concluido.

Pedro Hidalgo ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, antes de presentar la IV Carrera Popular 'Ven a correr con los médicos'.