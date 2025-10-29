Los X Premios Gente Viajera al Turismo Extremeño ya tienen ganadores

Ya conocemos los galardonados en los X Premios Gente Viajera al Turismo Extremeño. Este año esta casa premia al mejor enclave turístico, a la promoción turística de la región, a la innovación turística, a la mejor empresa del sector, a la gastronomía y al turismo portugués.

El premio a la empresa turística es para el Balneario de Baños de Montemayor por su larga historia como foco de atracción de viajeros.

El premio a la promoción turística es para el festival de música Horteralia que, en apenas una década, se ha convertido en referente de cultura transgresora y que en esta última edición ha reunido a más de 10.000 personas.

El premio a la innovación turística lo recogerá el Clúster del Turismo de Extremadura por su labor en la ejecución de programas europeos de innovación turística de impacto internacional y por su participación en el crecimiento del sector turístico regional.

El mejor enclave turístico es para un pequeño destino rural: Serradilla. Con el mejor sendero de España en 2022, con una clara apuesta por el turismo náutico, el turismo religioso, el idiomático o el gastronómico; o por la construcción de infraestructuras turísticas en el corazón de Monfragüe se hacen merecedores de este galardón.

El premio a la gastronomía es para la empresa Cata con Cati que desde la localidad pacense de Ribera del Fresno ofrecen experiencias gastronómicas en torno al vino por toda España.

Y en último lugar el premio al turismo portugués es para la empresa SAL, Sistemas de Ar Libre, una empresa de ecoturismo y Formación outdoor que concibe y organiza proyectos y actividades de promoción y animación, preferentemente en el medio natural de Portugal desde su sede en Setúbal.

Los X Premios Gente Viajera al Turismo Extremeño se entregarán el próximo 11 de noviembre en el auditorio Santa Ana de Plasencia en un guiño de la nueva dirección regional de Atresmedia en Extremadura al norte de la región tan afectada por los incendios este verano.

En el jurado han participado, como siempre, todos los actores del turismo en la región: empresarios, universidad, periodistas, gastrónomos y la mejor empresa del año pasado, Monfragüe Vivo.