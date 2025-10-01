El precio del alquiler sube un 2,7% interanual en septiembre en Extremadura, según idealista

El precio del alquiler ha subido un 2,7 por ciento en septiembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en los 7,3 euros por metro cuadrado.

Por provincias, la de Badajoz registra un aumento del 7,2 por ciento interanual en el precio del alquiler, mientras que en la de Cáceres ha bajado un 2,4 por ciento.

Con respecto al mes anterior, el precio del alquiler ha bajado en Extremadura un 0,8 por ciento en septiembre sobre agosto, según los datos publicados este miércoles por idealista.

El precio del alquiler de viviendas en España se incrementó un 10,9% durante los últimos 12 meses al cierre del tercer trimestre, mientras que en tasa trimestral el precio cayó un 1,3%, según un informe publicado por idealista.

A cierre del mes de septiembre de 2025, los datos del portal inmobiliario indican que arrendar una vivienda en España tenía un coste de 14,5 euros por metro cuadrado.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que el alquiler sigue tensionándose "sin medida" con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. "La competencia entre los inquilinos hace que los propietarios se decanten siempre por aquellos con empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta", ha indicado.

Todos estos factores provocan que, por su escasa capacidad financiera, sean los jóvenes con menos recursos y los colectivos más vulnerables los primeros en ser descartados, por lo que, según Iñareta, "solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta" se podrá favorecer el acceso a la vivienda, y no "criminalizando" a los propietarios.

El ranking de las provincias más caras está encabezado por la Comunidad de Madrid (20,9 euros por metro cuadrado al mes), Barcelona (20,8 euros), Baleares (19,2 euros) y Guipúzcoa (16,9 euros), siendo Jaén la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,5 euros por metro cuadrado, seguida por Ciudad Real (6,9 euros), Lugo (7,2 euros) y Badajoz (7,2 euros).

El precio se incrementó en todas las comunidades durante los últimos 12 meses, especialmente en Castilla-La Mancha (con un incremento del 13,3%), Comunidad de Madrid (12,2%), Andalucía (12,1%), La Rioja (10%), Comunitat Valenciana (9,8%), Cataluña (9,7%) y Castilla y León (8,9%). Extremadura registró la menor subida, con un 2,7%.

Madrid es, según el informe de idealista, la comunidad con los alquileres más caros, ya que alcanza los 20,9 euros por metro cuadrado, seguida por Baleares (19,2 euros), Cataluña (19,1 euros) y Canarias (15 euros), frente a aquellas donde es más económico como Extremadura (7,3 euros), Castilla-La Mancha (8 euros), Castilla y León y la Región de Murcia (8,9 euros por metro cuadrado en ambas regiones).