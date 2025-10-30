SUCESO

Detenida en Badajoz una mujer por utilizar sin permiso en una red social de citas imágenes de una conocida suya

El perfil fue creado en una aplicación para citas y la autora era conocida de la víctima

ondacero.es

Extremadura |

App Tinder
App Tinder | Tinder

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron el pasado día 28 de octubre a la detención de una mujer por delito de usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos. La víctima denunció que sus imágenes e identidad estaban siendo utilizadas en una conocida red social de citas, que las tomas habían sido captadas desde una red social suya, a la que solo sus amigos tenían acceso.

De la investigación se hizo cargo el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Badajoz quienes tras realizar las pertinentes gestiones y reducir el círculo de posibles autores al entorno de la víctima, averiguaron que se trataba de una conocida suya. Los agentes localizaron y detuvieron a la autora, una mujer de 28 años de edad, elaborando el correspondiente atestado policial y remitiéndolo a la Autoridad Judicial correspondiente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer