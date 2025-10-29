Policía Nacional desarticula una organización dedicada al tráfico de droga que distribuía a vendedores locales y portugueses

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, llevaron a cabo, el pasado día 20 de octubre, la fase de explotación de una investigación que se seguía por delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación fue dirigida por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, colaborando las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Científica, la unidad especial GOIT - Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de Madrid y Policía Judicial de Cáceres.

Con este operativo, se procedió a la desarticulación de un entramado que se dedicaba a la introducción de importantes cantidades de sustancia estupefaciente en la Provincia de Badajoz, droga que posteriormente era distribuida a traficantes de menor entidad tanto en Badajoz como en Portugal.

La organización estaba perfectamente jerarquizada, con el reparto de funciones de cada miembro, empleando distintas medidas de seguridad con el fin de obstaculizar las posibles acciones policiales, disponiendo de vehículos con sistemas de ocultación especialmente habilitados para el transporte de sustancia estupefaciente u otros objetos prohibidos, que precisaran ser ocultos.

Cabe reseñar que se trataba de sistemas de ocultación altamente sofisticados y elaborados, utilizando productos que enmascaraban los olores que pudiera desprender la sustancia y así evitar ser detectado por los canes de la Unidad de Guías Caninos, especializados en la detección de droga, armas y explosivos.

Una vez disponían de la droga, la escondian en parajes a las afueras de Badajoz, ocultándola en zonas con difícil acceso, enterrándola en caletas y aprovechando la maleza del campo, reseñar que para la localización de dichas caletas, además fue necesario el empleo de medios especializados del GOIT y Guías Caninos.

La coordinación con las autoridades judiciales y fiscales permitió la práctica de tres registros simultáneos, uno en la zona de los Rostros de Badajoz, en Villanueva del Fresno y en la calle Miguel Ángel Ortiz Belmonte de Cáceres, procediendo a la detención de siete miembros del entramado, la incautación de una cantidad importante de sustancias estupefacientes, numerosas joyas y dinero en efectivo.

En los distintos registros llevados a cabo se intervinieron más de 4´192 kilogramos de cocaína, casi 860 gramos de heroína, 2´9 kilogramos de marihuana, 12´2 kilogramos de hachís, más de 40.000 € en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, diversas joyas y diferentes útiles para el prensado y envasado de sustancias estupefacientes, significando que la investigación sigue abierta.

Los detenidos son cuatro hombres y tres mujeres de entre 37 y 62 años de edad, con antecedentes por hechos similares, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de cuatro de ellos.