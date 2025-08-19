La Policía Local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego en una rotonda de Aldea Moret

Agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Cáceres interceptaron en la tarde de este pasado lunes a una menor de edad que ya había iniciado un pequeño fuego en la zona de la rotonda sita en avenida de la Constitución, en dirección al edificio Embarcadero, en el entorno de los barrios Río Tinto y Aldea Moret.

Los agentes sorprendieron a la menor 'in fraganti' y "actuaron con rapidez para sofocar las llamas, evitando que se propagaran y llegaran a convertirse en un foco de mayores dimensiones dentro de casco urbano", informa el consistorio cacereño.

La joven fue identificada y puesta bajo la custodia y responsabilidad de sus progenitores. Asimismo, la Policía Local ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores, al apreciar indicios de un posible delito.

El alcalde en funciones, Emilio Borrega, ha subrayado la importancia de la rápida actuación policial "en unos días en los que nuestra ciudad y toda la región están sufriendo graves incendios, la labor de la Policía Local y de la Patrulla Verde está siendo fundamental y gracias a su vigilancia constante se ha evitado un incendio de consecuencias mayores en la ciudad".

Borrega ha agradecido el trabajo de nuestros agentes y de todos los que luchan contra el fuego, y ha lanzado un mensaje a la ciudadanía porque "la concienciación y la responsabilidad ante el fuego son clave para proteger nuestro entorno".

El Ayuntamiento de Cáceres recuerda que, ante cualquier conato de incendio o situación de riesgo, se debe avisar de inmediato al 112 para garantizar una respuesta rápida y eficaz.