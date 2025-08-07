La Policía Local de Badajoz pone en marcha el 'DeltaCar' que captará infracciones como aparcamientos en doble fila

La Policía Local de Badajoz ha recepcionado esta semana el sistema automatizado de detección de infracciones conocido como 'DeltaCar', que captará infracciones como aparcamientos en doble fila o en lugares indebidos, entre otras medidas.

Se trata de un sistema cedido al Ayuntamiento de Badajoz por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, que ya está funcionando en periodo de prueba en las calles de la ciudad, y a partir del 16 de agosto estará plenamente operativo.

Así, los policías locales pertenecientes a las Unidades de Proximidad y del Departamento de Desarrollo Tecnológico, encargados de manejar los radares móviles existentes, han recibido la formación necesaria para operar con este nuevo equipo, que es "más evolucionado y funcional que el anterior", según explica el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

En concreto, el sistema DeltaCar está formado por una plataforma en la que se ubican diferentes cámaras de captación de matrículas e infracciones, colocada en el techo del vehículo mediante ventosas y una PDA que se aloja en el interior del vehículo y que conecta con la plataforma de grabación mediante sistema bluetooth, convirtiéndolo en portátil e intercambiable para su uso en cualquier vehículo de la flota policial, incluidos los vehículos rotulados en los que inicia su andadura.

Este dispositivo permitirá, además de la detección y captación de infracciones como doble fila, estacionamiento sobre aceras o zonas peatonales, el uso de espacios reservados a otros usuarios o el estacionamiento en reservados de carga y descarga, captar aquellos vehículos sobre los que pesa una orden de precinto emanada de los organismos de recaudación competentes y detectar vehículos de interés policial como sustracciones o vehículos fugados en siniestros viales o controles, señala el ayuntamiento.

La formación de un número elevado de miembros del cuerpo y la facilidad de instalación del sistema permitirá que se pueda usar en los tres turnos de trabajo diario (mañana, tarde y noche), todos los días de la semana y en diferentes vehículos.

Así, la Policía Local de Badajos ha establecido un periodo de prueba que se prolongará hasta el día 15 de agosto con el fin de que los conductores se familiaricen con la presencia de este sistema, que comenzando su actividad de detección y captación de infracciones en materia de tráfico el día 16 de este mes