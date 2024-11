Podemos activa primarias para elegir coordinadores en cinco comunidades autónomas, entre ellas Extremadura

Podemos ha activado este lunes el proceso de primarias para que sus bases puedan elegir coordinadores autonómicos en Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Euskadi.

En la mayoría de comunidades el escenario es que se postulen al menos dos listas para disputarse la dirección territorial (Andalucía, C-LM y Galicia) y en tres casos (Andalucía, Euskadi y Galicia) los actuales líderes regionales del partido no optan a la reelección.

El secretario de Organización estatal del partido, Pablo Fernández, ha destacado que los inscritos en estas cinco comunidades podrán votar del 9 al 13 de diciembre, con la proclamación de resultados al día siguiente.

Los morados inicialmente habían contemplado activar estas primarias el pasado 4 de noviembre, pero retrasaron a este lunes el inicio de las primarias por los efectos de la DANA. Con ello, las bases podrán elegir a los coordinadores, los consejos estatales autonómicos (el máximo órgano de dirección) y los miembros de las comisiones de garantías autonómicas.

De hecho, Podemos reivindica que desde que irrumpió en la esfera política en 2014 ha hecho bandera de las primarias y las consultas a la militancia en las decisiones de relevancia que afectan a la organización.

Una de las principales incógnitas que era el caso de Andalucía ya se ha despejado, pues este lunes ya se ha confirmado que la actual coordinadora autonómica, la diputada en el Congreso Martina Velarde, no optará a la reelección y que la aspirante de la dirección regional a dirigir el partido es la actual secretaria de Organización de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

De cara a esas primarias previsiblemente tendrá como rival a la concejal del Ayuntamiento de Sevilla Susana Hornillo, que ya anunció días atrás su intención de concurrir encabezando una candidatura.

Precisamente en Andalucía los morados forman parte de la coalición 'Por Andalucía' que agrupa a IU y Más País en parlamento regional y también de varias confluencias municipales. De esta forma, la política de alianzas será uno de los asuntos que tendrán que afrontar la dirección que surja de las primarias.

En Galicia tampoco repetirá como coordinador Borja San Ramón, que ya anunció que no iba a presentarse a estas primarias y postulaba para el puesto a la candidata de Podemos en las últimas elecciones autonómicas, Isabel Faraldo, quien recientemente confirmó que se iba a presentar. En esta región el sector crítico a la dirección también va a presentar una lista que liderará Charo Varela.

También en Castilla- La Mancha puede haber dos listas en pugna. El actual coordinador autonómico José Luis García Gascón, liderará la lista de la actual dirección para repetir como principal referente del partido en la comunidad. Eso sí, ha tendido la mano para intentar lograr "una candidatura unitaria y que, en caso de no ser posible, se respete el "juego limpio democrático en el proceso".

Mientras, la coordinadora provincial en Guadalajara y concejal en el municipio de Cabanillas del Campo, Asun Mateos, ya avanzó hace tiempo que quería dar un "paso al frente" y presentarse a liderar el partido a nivel autonómico. "Hay que volver a construir una izquierda fuerte y valiente frente las derechas y Page", manifestó en las redes sociales.

De cara a estos procesos ya está claro que tampoco repetirá Pilar Garrido como coordinadora de Podemos Euskadi, quien ya dijo que no iba a presentarse a la reelección, y opinó que no sería raro que pudiera haber una lista de unidad. No obstante, para esta comunidad han sonado en las quinielas como posibles candidatos los miembros de las diputaciones forales Richar Vaquero y Miren Echeveste.

En el caso de Extremadura, fuentes del partido señalan que el horizonte en esta región es que haya una candidatura única y dan por hecho que la liderará la actual líder autonómica, Irene de Miguel.