La Plataforma de Apoyo a Migrantes en Extremadura pide a las administraciones que no obstaculicen la acogida de niños

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura ha instado a las diferentes administraciones a que salgan de la "bochornosa batalla partidista" y prioricen la atención y las facilidades de acogida a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de las diferentes zonas tensionadas del país facilitando su acogida en otros territorios.

"Recordemos: Son menores y están solos. Sin referentes familiares cercanos. Algunos provienen de países en guerra. Muchos de ellos sufren violencias en su tránsito migratorio. Entre otras, a falta de vías legales y seguras para migrar, no son pocos los que han contemplado la muerte en sus cayucos", ha señalado en nota de prensa.

Todo ello, ha apuntado, hace que precisen de un "apoyo adecuado" para gestionar su duelo y que puedan iniciar su proyecto de futuro, algo que "no es algo que se pueda abordar en centros de menores saturados, entre traslados continuos y sin un cuidado personalizado", ya que se trata de una "atención esencial y también urgente".

"No podemos mirar hacia otro lado. Al contrario, todas las administraciones deberían brindar facilidades y no obstáculos para ofrecer su apoyo. No sería la primera vez que lo hace. Es bueno recordar que ante la invasión de Ucrania, España acogió a más de 236.000 personas refugiadas procedentes de Ucrania otorgándoles protección temporal inmediata", ha aseverado.

Por ello, y ante una medida "tan sensata y rápida" como lo fue esa, la plataforma ha recalcado que "cuesta entender" las razones por las que acoger en la península a 4.400 menores "parezca tan complejo. ¿Racismo? ¿Islamofobia?... La Plataforma insiste: Todo se reduce a voluntad política", ha recalcado.

MENORES MIGRANTES EN CAED DE MÉRIDA

Por otro lado, la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura ha criticado que entre los adultos que son derivados desde Canarias hasta el CAED de Mérida desde su apertura "no han parado de llegar menores no identificados como tales".

La plataforma, como ha indicado, ha podido verificar cómo, reivindicada su minoría de edad, algunos de ellos han esperado más de un año hasta conocer la resolución de fiscalía que les reconocía como tales.

Mientras, han convivido en el mencionado macro centro con 1.000 adultos "sin tutela ni protección alguna, expuestos a multitud de vulnerabilidades y privados de su derecho a la educación". "Muchos de los menores, cansados de la larga espera y conscientes del valor de los plazos, han optado por continuar su tránsito migratorio en solitario. Por fortuna en otras comunidades autónomas, ante su presunta minoría de edad, han sido atendidos y tratados como menores", ha dicho.