PP pide a Sánchez ayuda fiscal para Almaraz y el PSOE tilda de "ocurrencia" que Guardiola plantee su "nacionalización"

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han coincidido al reclamar al Gobierno una rebaja fiscal a la producción energética para mejorar su rentabilidad a fin de que la Central Nuclear de Almaraz continúe con su actividad, si bien el partido de ultra derecha extiende también esta petición al propio gobierno regional de María Guardiola.

En lo que coinciden los tres partidos de la oposición es en criticar la propuesta planteada por la presidenta extremeña en su carta dirigida a Pedro Sánchez de que sea el Gobierno el que explote la central, lo que para Vox es una medida "bolivariana", para el PSOE una "ocurrencia" y para Unidas por Extremadura "no tiene sentido" al proceder de los "adalides del libre mercado".

Los cuatro grupos parlamentarios se han pronunciado sobre esta cuestión en sus respectivas comparecencias para valorar los datos del paro. En respuesta a los periodistas, la diputada del PP en la Asamblea Pilar Gómez de Tejada ha pedido al Gobierno central que reduzca la fiscalidad "asfixiante" que sufren las empresas de la Central de Almaraz, para de ese modo "ayudar" y "acompañar" a las empresas propietarias para que dicha instalación siga abierta y sea "rentable". "Porque si no, las empresas ya lo han dicho, se van a ir", ha añadido.

De este modo se ha referido a la carta de la presidenta de la Junta, María Guardiola, al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, para instarle a que la Central de Almaraz "no se puede cerrar" y a que "tiene que hacer algo" en materia de fiscalidad.

"Si el problema está, como dicen las empresas, en la fiscalidad, que es asfixiante y que no es rentable para las empresas, es el Gobierno el que tiene que hacer algo, es el Gobierno el que tiene que reducir esos impuestos, es el Gobierno el que tiene que ayudar y acompañar a las empresas para que la central nuclear de Almaraz siga abierta y sea rentable, porque si no, las empresas ya lo han dicho, se van a ir", ha añadido la diputada 'popular'.

En este sentido, ha remarcado que hay que "luchar" desde la comunidad para evitar el cierre de la Central de Almaraz, bajo el planteamiento de que "si la central es rentable, las empresas quieren quedarse, pero lógicamente no perdiendo dinero".

Por otra parte, la 'popular' también ha criticado la postura que está manteniendo el PSOE de Extremadura respecto al cierre de Almaraz, y ha pedido que este partido se "aclare".

"Un sábado, cuando hay una manifestación en Almaraz contra el cierre, van y se hacen las fotos, se hacen las fotos rapidito y luego salen corriendo para Plasencia, y al día siguiente viene Pedro Sánchez a clausurar su congreso en Plasencia y los mismos que estaban haciéndose las fotos aplauden cuando Pedro Sánchez dice que iba a seguir con el calendario de cierre de nucleares y todos aplaudiendo", ha reprochado.

Por el contrario, ha destacado que el PP "siempre" ha mantenido "la misma postura" sobre este tema: "Queremos que la central nuclear siga abierta y no nos valen proyectos alternativos, nos valen proyectos que sumen, cuántos más mejor, porque tenemos que llegar a reducir totalmente el desempleo en nuestra región", ha sentenciado.

UNA OCURRENCIA "MADE IN GUARDIOLA"

Por su parte, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha señalado que la carta en la que Guardiola pide al Gobierno que gestione a Almaraz es "una ocurrencia más". Una propuesta "Made in María Guardiola" que "ahora le hace guiños al comunismo", como así definía el PP a "propuestas sobre la nacionalización de empresas energéticas" a las que votaban en contra.

"Y ahora la señora Guardiola plantea que se nacionalice la central nuclear de Almaraz", ha argumentado el diputado socialista, para quien la jefa del Ejecutivo regional, con su carta, desvela "la falta de interés" de las empresas que gestionan la central nuclear de Almaraz por continuar con su explotación.

Por tanto, para los socialistas, Guardiola, en lugar de "poner la mirada" en Pedro Sánchez, lo que tiene que hacer es pedir a las empresas que gestionan Almaraz que "digan claramente" al Gobierno de España que están "dispuestas con estas condiciones a seguir explotando la central" y no "trate de engañar a los extremeños".

Los socialistas mantienen su "mismo planteamiento" de que "Almaraz no se cierra hasta que no haya una alternativa clara" en Campo Arañuelo, que en este caso sería la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata, sobre la que el Gobierno de Guardiola "tiene que hacer muchas cosas para hacer realidad", si bien "todavía no ha hecho nada".

VOX PIDE REDUCIR IMPUESTOS

Por su parte, el portavoz de Vox, Óscar Fernández, ha señalado que con la carta la presidenta autonómica "refrenda" que "es socialista" con su propuesta de, según ha dicho, "nacionalizar bolivarianamente" las centrales nucleares.

Vox considera que las centrales necesitan para ser rentables recuperar la anterior fiscalidad a la producción energética, y con ello se mantendría la planta extremeña y sus "miles de puestos de trabajo".

En este sentido, se ha remitido a una palabras de la propia presidenta de la Junta en las que indicaba que "disparar los impuestos a la producción de energía hace que la viabilidad de esa producción sea prácticamente imposible", para apuntar que esto es precisamente lo que tiene que hacer tanto el gobierno central como el autonómico.

"Reduciendo los impuestos a la producción de energía, Almaraz puede ser viable", y por ello Vox ha presentado dos iniciativas para el gobierno central baje la 'tasa Enresa' y el regional la 'Ecotasa'.

En primer lugar, ha registrado una iniciativa legislativa autonómica que, en caso de ser aprobada sería remitida al Congreso, Vox plantea la reducción de la 'tasa Enresa', el gravamen que financia la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de centrales nucleares, cuyo "reciente aumento" por parte del Gobierno ha "puesto en peligro la viabilidad económica de instalaciones estratégicas" como la central de Almaraz.

La segunda Propuesta de Ley busca modificar el Decreto Legislativo 2/2006, que regula los tributos propios de Extremadura, con el fin de reducir la 'ecotasa' aplicada a la producción y almacenamiento de energía.

Según los datos en los que se basa la iniciativa, la Central de Almaraz destina anualmente 80 millones de euros a este tributo autonómico, lo que supone una "parte sustancial de su carga fiscal". La reforma impulsada por VOX permitiría "aliviar esta presión impositiva", favoreciendo la continuidad de la actividad de la central y preservando los miles de empleos directos e indirectos que genera.

Por todo ello, ha advertido a Guardiola que "es el momento de pasar del eslogan, de la pancarta, de la foto y de las cartas, a los hechos".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado que el Estado no puede asumir una industria "deficitaria" como la de las centrales nucleares, que "se van a cerrar porque no son competitivas en su precio de producción de energía frente a las renovables".

Además, ha defendido que si de lo que se trata es de pedirle al Estado inversiones para Extremadura a juicio de su grupo hay otras "más importantes y prioritarias" que las nucleares, como por ejemplo las relacionadas con el ferrocarril, con la vivienda, o con los polígonos industriales que se necesitan "impulsar" en varias zonas de la comunidad.

Al mismo tiempo ha defendido la necesidad de que ante el cierre de dicha instalación se articule un plan para "jubilar y prejubilar" a los trabajadores de la misma "en las mejores condiciones posibles".

De igual manera, Macías ha considerado "irónico" que, en referencia al PP, los "adalides del libre comercio, de la competencia y del libre mercado ahora jueguen la baza de que sea el Estado el que mantenga las centrales nucleares", en tanto que esto a su juicio "no tiene sentido".