El PP pide al PSOE que convalide el decreto de medidas fiscales de Guardiola para debatir sus alegaciones

La negociación entre los grupos parlamentarios de la oposición y el gobierno de María Guardiola para la convalidación del decreto ley de medidas fiscales presentado por el Ejecutivo regional tras retirar el Presupuesto para 2025 continúa encallado y con mutuos reproches sobre quién debe dar el siguiente paso para desbloquear la situación.

Un decreto ley que ha protagonizado la ronda de comparecencias de portavoces parlamentarios para dar cuenta del orden del día del pleno del próximo jueves, y para el que al día de hoy el Ejecutivo regional continúa sin los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Con todo, los tres grupos de la oposición mantienen que no han recibido aún la llamada del Gobierno para negociar su apoyo, mientras que desde el PP sostienen que han de ser PSOE y Vox quienes expliquen por qué no quieren ahora convalidar un decreto cuyo contenido estaba "hipernegociado" con los dos grupos durante la negociación de los fallidos presupuestos, y que ambos le habían dado su 'ok'.

"Todas las medidas que recoge el decreto ley de medidas fiscales, estaba de acuerdo tanto el Partido Socialista como Vox. Están hiper negociados porque en esa negociación presupuestaria le dieron el ok a ambos partidos, a ambos grupos parlamentarios. Por tanto, quien se haya movido de lo que estaba acordado será quien tiene que explicar en qué, cómo y por qué", ha señalado el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá.

Se trata del mismo argumento que viene manteniendo en los últimos días la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, si bien se trata de una versión que tanto PSOE como Vox desmienten.

VOX ESPERA LA LLAMADA DE GUARDIOLA

El portavoz del exsocio de gobierno de María Guardiola, Óscar Fernández, ha reiterado que no han recibido ninguna llamada por parte de la Junta a pesar del ofrecimiento que realizó la semana pasada el presidente del Grupo Parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo, y así es "complicado" que se pueda llegar a un acuerdo.

"La condición 'sine qua non' para llegar a ese acuerdo y para que podamos hablar es que nos llamen", ha remarcado, para replicar a la presidenta de la Junta, sobre el 'ok' de Vox a las medidas fiscales del decreto, que con lo que están de acuerdo es con las medidas que ha registrado su grupo parlamentario que son "más profundas en cuanto a las rebajas de impuestos de las que plantea el PP".

"Con eso es con lo que estamos de acuerdo", ha abundado, si bien no ha descartado en ningún momento ni negociar las medidas si se tramitan como proyecto de ley, ni tampoco aprobar el propio decreto.

"Ya veremos", ha contestado en numerosas ocasiones a las preguntas de los periodistas sobre el sentido del voto de Vox en la votación del decreto ley o, en su caso, del proyecto de ley con las medidas fiscales.

EL PSOE PRESENTA ALEGACIONES

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, se ha referido a las 11 alegaciones presentadas este martes por el secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, a un decreto ley "insuficiente, no pactado y además absolutamente improvisado", que, tal y como ha apuntado, deben ser respondidas por el Gobierno de la Junta de Extremadura, a favor o en contra, para luego ser debatidos previsiblemente en el último pleno de febrero en la Asamblea.

Ni siquiera en el procedimiento se ponen de acuerdo, puesto que el portavoz del PP ha sostenido que para que las propuestas del Partido Socialista puedan ser debatidas en la Asamblea de Extremadura "primero se tiene que convalidar el decreto ley en la Asamblea".

Posteriormente, y si la Asamblea así lo estima a petición de alguno de los grupos, se tramita como proyecto de ley, ha sostenido, y "es ahí donde los grupos parlamentarios empezamos a negociar, empezamos a hablar y se votarán o no se votarán las enmiendas", ha sostenido.

En todo caso, la portavoz socialista ha argumentado la presentación de estas alegaciones en el sentido de que "algunas" de ellas ya recibieron el apoyo del Gobierno durante la negociación del presupuesto, pero no fueron apoyadas porque el Gobierno "retiró" las cuentas antes de su debate.

"Nosotros hemos hecho las aportaciones. Hemos sido responsables, leales, serios. Ahora son ellos los que nos deberían llamar", ha señalado, para decir que están dispuestos "de nuevo" a admitir sus planteamientos, porque "el que gobierna es el que tiene que llamar y hacer cesiones", y en este punto ha reiterado que los socialistas "nunca" van a estar de acuerdo con las "rebajas fiscales como receta a todo".

Álvarez ha insistido en que Guardiola vive en una "realidad paralela" porque con sus 28 diputados "no conforman ningún tipo de mayoría", por lo que si quieren sacar adelante sus medidas, ya sea a través de leyes o decretos, tienen que "hablar con los demás".

La portavoz del Grupo Socialista ha recordado que tienen el mismo número de diputados que el PP "y más votos" en las elecciones autonómicas de 2023, por lo que le ha señalado que "si no saben gestionar" y "no pueden resolver" los "problemas", que den "un paso al lado y dejen gobernar a la lista más votada".

EXCUSAS PARA EL ADELANTO ELECTORAL

De su lado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que tampoco ha recibido la llamada del gobierno para acordar un decreto que ve abocado a convertirse en la tercera derrota del Gobierno de Guardiola en la Asamblea de Extremadura.

Si así fuera, considera que debería de "replantearse su posición en esta institución" por su "incapacidad manifiesta de ponerse de acuerdo con los grupos de la oposición". "Si vuelve a cosechar otra derrota, es hacer las maletas, marcharse y que venga alguien con un talante más conciliador y más de consenso", ha apuntado.

De Miguel ha abundado en que este decreto, a expensas de que PSOE o Vox "acaben doblegados", no saldrá adelante, por lo que no ve otro argumento por parte de la Junta que estar "buscando excusas para arrastrarnos a unas elecciones".

"No sé si es por torpeza, por ignorancia o por soberbia", ha señalado la portavoz de la coalición de izquierdas para definir la actuación del gobierno, para decantarse por esta última opción, al considerar que Guardiola "lo que está buscando realmente son excusas para tener algo a lo que agarrarse" cuando les diga a los extremeños que no puede gobernar en minoría y les pida que sean ellos quienes le "saquen las castañas del fuego con unas nuevas elecciones".