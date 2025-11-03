El PIB de Extremadura creció un 0,6% en el tercer trimestre, al igual que la media nacional, según AIReF

El PIB de Extremadura ha crecido un 0,6 por ciento en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, un incremento que se sitúa en la media nacional.

Por su parte, en tasa interanual, el PIB de Extremadura ha crecido un 2,5 por ciento en el tercer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, tres décimas por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 2,8 por ciento de incremento, según los datos publicados este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

De acuerdo a estos datos, las economías de Cantabria, Andalucía, Baleares, Madrid y Cataluña crecieron un 0,7 por ciento, por encima de la media nacional (0,6%) en términos intetrimestrales durante el tercer trimestre de este año.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado la estimación del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas (CCAA) para el tercer trimestre de 2025 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB, creada por la institución.

Estas estimaciones se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el pasado 29 de octubre de 2025 se publicó el dato correspondiente al tercer trimestre del año, que apunta a que la economía española creció un 0,6%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que resto seis décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Por su parte, las comunidades de La Rioja, Castilla y León, Canarias, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón crecieron exactamente igual que la media nacional, un 0,6% en términos intertrimestrales.

Por debajo de la media, las economías de Murcia, Asturias, País Vasco y Galicia crecieron un 0,5%, mientras que la de Castilla-La Mancha registró una evolución intertrimestral del 0,4%.