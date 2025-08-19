Pedro Sánchez visita este martes la zona afectada por el incendio originado en Jarilla (Cáceres)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes, 19 de agosto, a las zonas afectadas por los fuegos en Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora), donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

El jefe del Ejecutivo visitará a las 12,45 el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en La Granja (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El incendio originado en Jarilla (Cáceres) lleva quemadas hasta el momento 15.000 hectáreas de terreno, su perímetro supera ya los 150 kilómetros. Además ha entrado en territorio de Castilla y León.