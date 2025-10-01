La PAU de Extremadura en 2026 se celebrará del 2 al 4 de junio y la extraordinaria el día 30 y el 1 y 2 de julio

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha fijado las fechas de estos exámenes para el curso 2025-2026, en convocatoria ordinaria, los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que la extraordinaria de julio tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026.

En la reunión, celebrada este pasado martes en Badajoz, abordó asimismo la planificación del desarrollo de las pruebas. Igualmente, se dio luz verde a los nombramientos de los coordinadores de cada materia, tanto del ámbito universitario como de secundaria, que serán formalizados en los próximos días mediante resolución rectoral, indica la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, se aprobaron las Instrucciones generales para las coordinaciones de materias del curso 2025-2026, que mantienen las pautas de la convocatoria anterior, consolidando así las adaptaciones introducidas en la convocatoria anterior, donde se realizaron adaptaciones al nuevo marco normativo.

En este sentido, la prueba continúa con la línea de homogeneización de fechas, horarios, duración y estructura, así como de los criterios de evaluación, reforzando así la confianza y la seguridad en el desarrollo de las mismas.

La comisión mixta, integrada por representantes de la Universidad y de la Consejería de Educación, valora muy positivamente la experiencia del curso pasado y espera que el presente curso transcurra con la misma normalidad y eficacia, contribuyendo a alcanzar unos resultados igualmente satisfactorios.