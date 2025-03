Patro Sánchez, reelegida secretaria general de UGT Extremadura con un respaldo del 97,67% de los votos

Patro Sánchez Escobar ha sido reelegida secretaria general de UGT Extremadura con el respaldo del 97,67% de los votos del X Congreso Regional celebrado este jueves en la sede regional del sindicato en Mérida. En su discurso, ha reiterado la apuesta por la necesaria industrialización de la comunidad autónoma, y en este sentido ha señalado que la Junta de Extremadura "tiene mucho que decir".

Lo ha dicho ante la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha asistido en nombre de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de viaje en Bruselas, y a quien también le ha trasladado una petición expresa con respecto a la derogación de la Ley de Memoria Histórica pactada con Vox. "Por favor, no deroguéis la Ley de memoria histórica y democrática, no la deroguéis, no firméis otra ley, no la hagáis", le ha rogado, tras agradecerle su presencia en este acto. De hecho, en su nueva dirección, ha creado una nueva secretaría, de Formación y Memoria Histórica y Democrática que "centrará todos sus esfuerzos en que no se derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que este Congreso consolida un proyecto que hace ya nueve años que "capitanea Patro", con un equipo que ha realizado un "trabajo extraordinariamente positivo" para los trabajadores extremeños.

La UGT Extremadura es "uno de los baluartes fundamentales de la dirección de la UGT, no sois una organización más, sois una organización que ha contribuido a todo este proceso de transformación que hemos estado haciendo en los últimos años".

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha subrayado la buena relación que mantiene con el sindicato, con su secretaria general y todo su equipo, y asimismo ha dicho que le ha encantado el lema del Congreso: "Más y mejor empleo", así como la apuesta por la industria.

Según ha indicado, en lo que va de legislatura se han celebrado hasta 258 reuniones con los agentes sociales para dirimir distintas cuestiones, que le "siguen pareciendo muy pocas" en la búsqueda de "puntos de encuentro" que los extremeños esperan.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL

La Comisión Ejecutiva Regional que ha resultado elegido en el Congreso está formada, además de por Patro Sánchez, por Montserrat Marcos Sánchez como vicesecretaria general; por Josefa Judith Pastor Martín, como secretaría de Organización y Coordinación territorial; Alberto Barras Gallego, como secretario de Administración; Francisco Morcillo Pereiro, en la Secretaría de Política Institucional y Empleo; Josefa Ladera Baena, secretaria de Salud laboral y Políticas sociales; y Salvador Vallejo Ramos, Secretaría de Formación y Memoria Histórica y Democrática.