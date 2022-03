A partir del lunes cambia la métrica para medir la infección de coronavirus

A partir del lunes 28 de marzo cambiará la métrica para medir la infección por coronavirus. Señalaba el consejero de sanidad, José María Vergeles, que cambia la métrica pero no el interés y por tanto, no se va a dejar de vigilar la infección. Eso sí, se producen cambios a partir del lunes y no se realizarán pruebas diagnosticas a aquellas personas que presenten síntomas leves y que no sean personas de riesgo. Estas personas deberán seguir una serie de recomendaciones durante 10 días para proteger a las personas vulnerables, igual que "se hace con otras enfermedades respiratorias", ha explicado Vergeles, quien ha recomendado "reducir las interacciones sociales y extremar el uso de la mascarilla", tras lo que ha reiterado que "no hace falta hacerse ninguna prueba".

Sí se realizarán las pruebas a aquellas personas que presenten síntomas respiratorios leves o agudos y que trabajen en centros sanitarios, residencias de mayores, con personas institucionalizadas o con las defensas disminuidas. Si el resultado es positivo, no deberá acudir a su centro de trabajo durante 5 días.

También se realizarán las pruebas a aquellas personas que pertenezcan a grupos vulnerables y si dan un resultado positivo deberán avisar a sus contactos "solo para que lo sepan" ya que éstos no tienen que hacerse la prueba ni guardar cuarentena. Por su parte, si una persona presenta síntomas respiratorios graves, deberá "acudir a un centro sanitario, donde además de realizarle una prueba diagnóstica de infección, se evaluará su situación clínica por si necesita ingreso hospitalario".

Por otro lado, a partir del 1 de abril cambian los aforos deportivos. Estarán al completo ya sea en interior que en exterior, y en el caso en el que las personas estén sentadas, se permitirá la venta y el consumo de bebidas y comida.

En cuanto a los datos, la incidencia acumulada baja levemente y se encuentra por debajo de los 900 casos a los 14 días por cada 100 mil habitantes.