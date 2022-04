A partir del 20 de abril las mascarillas no serán obligatorias en los centros educativos

A partir del 20 de abril las mascarillas en los centros escolares ya no serán obligatorias. Así se ha apuntado en la circular que este viernes se ha remitido los centros educativos de la región, indicando que el uso de la mascarilla será voluntario, lo que no implica que sea obligatorio no llevarla. De esta forma, aquellos que quieran podrán mantenerla sin ningún tipo de problema y además, se sigue recomendando su uso a los docentes con factores de riesgo. En ese escrito, destacan que los colegios e institutos deben estar vigilantes para evitar estigmatizar a las personas que, por su vulnerabilidad clínica, mantengan el uso de las mascarillas cuando no sean obligatorias.

Educación aclara además que el uso de la mascarilla sí será obligatorio, para los mayores de 6 años, en el trayecto de las rutas de transporte escolar, ya que se consideran transporte público.

En esa circular se establece además que ya no será necesario separar a los distintos grupos en los recreos, se podrán realizar excursiones y actividades extraescolares y complementarias e incluso graduaciones con la presencia de familiares sin restricciones sanitarias aunque en caso de aglomeraciones, se recomienda hacer un uso responsable de la mascarilla si no hay buena ventilación o distancia interpersonal.