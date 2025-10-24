El paro baja en 10.300 personas en el tercer trimestre en Extremadura y se crean 6.400 empleos

El paro bajó en 10.300 personas en el tercer trimestre en Extremadura hasta los 68.600 desempleados, un 13,1% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 13,56%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Extremadura (18 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2018.

En el tercer trimestre se crearon en Extremadura 6.400 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 437.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 505.900 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 3.900 personas (0,77%).

En el último año el paro se ha reducido en 300 personas (-0,4%) en Extremadura y se han creado 6.700 empleos (+1,6%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 6.500 personas (1,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 6.400 mujeres (-14%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.000 parados (-12%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 39.200 y la tasa de paro femenino en el 16,68% . Por su parte, 29.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,85%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Extremadura se redujo en 700 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 33,06%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 4.300 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 1.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 363.400 personas, de los que 282.200 tenían contrato indefinido (el 77,66%) y 81.200, temporal (el 22,34%).

Mientras que el sector privado generó 7.700 puestos de trabajo en Extremadura, un 2,4% más, hasta un total de 328.100 ocupados, el sector público destruyó 1.200 puestos de trabajo, un -1,09% menos, hasta un total de 109.200 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 5.500 personas en el tercer trimestre (+1,47%) en la comunidad hasta los 379.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 900 (+1,58%), hasta sumar 58.000 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 5.900 menos (-18,27%); Industria, 3.300 menos (-60%); Agricultura, 3.000 menos (-37,97%), mientras que se incrementó en Construcción, 1.500 más (+150%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 500 más (+1,55%).