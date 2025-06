La oposición preguntará a Guardiola este jueves por vivienda, medidas anticorrupción y la conferencia de presidentes

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, responderá este jueves, en el pleno de la Asamblea, a las preguntas de las oposición, que versarán sobre las políticas de vivienda, las medidas adoptadas en el ejecutivo como "cortafuegos" a la corrupción y por las conclusiones que extrae de la Conferencia de Presidentes.

Así lo han avanzado los distintos grupos parlamentarios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que se ha abordado el orden del día de la sesión plenaria que comenzará, como es habitual a las 9,30 horas, con las preguntas a la jefa del Ejecutivo regional, y que incluye entre sus asuntos más destacados la convalidación del decreto de vivienda del gobierno regional.

Precisamente, el PSOE preguntará a Guardiola sobre las políticas de vivienda, sobre la que "ha estado dos años negando el problema" y, por tanto, "dos años sin hacer nada para solucionar el problema de la vivienda", ha indicado su portavoz, Piedad Álvarez.

Así, y tras recordar que los socialistas presentaron su propia ley de vivienda que "ni siquiera" han querido debatir, ahora traen un decreto ley que desconoce si tienen "atado" con Vox y que contempla "cuestiones muy preocupantes" como "transformar todo el suelo de uso terciario de los municipios para poder construir libremente vivienda", lo que les suena a "burbuja inmobiliaria" y a "crisis del 2008".

Por su parte, Vox interpelará a Guardiola, ha avanzado su portavoz, Óscar Fernández, sobre qué "beneficios concretos" ha obtenido Extremadura tras su paso por la Conferencia de Presidentes a la que fue "a ver al sátrapa, al uno y al, como diría el PP, al jefe de la mafia".

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha avanzado, por su parte, que preguntara a la presidenta regional por las medidas que su Ejecutivo va a poner en marcha para "garantizar la transparencia y prevenir cualquier práctica corrupta en la administración autonómica".

Todo ello "obviamente" después de "constatar" en el informe de la UCO que "la corrupción está intrínseca al sistema", que está "podrido", y sobre el que ha añadido que no solo hay que señalar a "los corruptos, que se dejan corromper", sino también hay que apuntar "a esas empresas que utilizan a estas personas sin escrúpulos y sin ética para conseguir licitaciones a cambio de mordidas".

En este sentido, como ya avanzara este pasado lunes, ha reclamado una auditoría a todas las contrataciones públicas que estén realizando obra pública, sobre todo estas empresas que aparecen en el informe de la UCO, entre ellas Acciona, que "también aparecían, por supuesto, en los papeles de Bárcenas".

En esta línea, ha anunciado que han registrado una propuesta de solicitud de información sobre todas las adjudicaciones de todas las obras que las empresas que aparecen en el informe de la UCO tienen en Extremadura.

"SOCIALIZAR LA CORRUPCIÓN" DEL PSOE

Sobre esta cuestión, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado que Unidas por Extremadura quiera "socializar el problema de la corrupción a todas las instituciones cuando el problema de la corrupción es intrínseco al Partido Socialista y es intrínseco al Gobierno de Pedro Sánchez".

Un gobierno del que forman parte representantes de formaciones que se integran en su propia coalición, de modo que "lo primero que tiene que decir a sus compañeros de grupo parlamentario que pertenecen a Izquierda Unida es que se salgan del Gobierno corrupto y no lo mantengan como están haciendo".

Así, ha criticado que Irene de Miguel "mantiene esa doble vertiente que cuando le interesa no apoya a Pedro Sánchez y cuando le interesa se agarra a él", ante lo cual le ha espetado que "si España tiene un Gobierno corrupto es porque tiene socios de gobierno como es Sumar, donde está Izquierda Unida, donde están los miembros de Unidas por Extremadura que lo están manteniendo".

En cuanto al decreto de vivienda, ha replicado a los socialistas que critiquen al Ejecutivo de Guardiola por no hacer nada en esta materia, cuando se va a abordar precisamente la convalidación de esta medida que "demuestra que el gobierno de María Guardiola está trabajando en lo que realmente le importa a los extremeños", y que en este caso se tata de medidas que "van a facilitar y que van a agilizar la construcción de viviendas en Extremadura".

Un decreto ley que se presenta "por responsabilidad con los extremeños y por responsabilidad con los alcaldes de Extremadura", ya que son 266 municipios los que se van a beneficiar con la puesta en marcha de este decreto ley, ha defendido.

Municipios, añade, que no tienen plan general de ordenación y que les exige la actual Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). Por lo tanto, si este decreto no se convalidase, "alguien tendría que explicarle a los alcaldes de esos 266 municipios que grupos parlamentarios no quieren facilitar su gestión, no quieren reducir la burocracia, no apuestan por la simplificación urbanística y la creación de viviendas en Extremadura".

RESTO DE ASUNTOS

En cuanto al resto del orden del día del pleno, la oposición preguntará a los consejeros de la Junta sobre las medidas a tomar para garantizar la escolarización en Educación Infantil (0-3 años) en Miajadas y localidades cercanas, en este caso formulada por Unidas por Extremadura; mientras que Vox interpelará sobre el deterioro en las infraestructuras educativas de Plasencia.

Los de Santiago Abascal también preguntarán a la consejera de Educación sobre la homologación del sueldo de los docentes no universitarios.

Los socialistas, por su parte, preguntarán a la Junta sobre la transferencia de fondos a los ayuntamientos y sobre el pago de tasas de las ITV.

Posteriormente, se sustanciará una interpelación formulada por el Grupo Socialista sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de cultura en las zonas rurales y pequeños municipios, a lo que seguirá la citada convalidación del Decreto-ley 2/2025, de 19 de mayo, de simplificación en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del planeamiento y su ejecución para el impulso a la promoción de vivienda y otras medidas urgentes en materia de energía y función pública.

Posteriormente, sustanciará una moción subsiguiente a una interpelación instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de reforma y modernización de la Administración Pública; y otra instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de infraestructuras rurales.

El Pleno abordará el debate de tres propuestas de impulso, que comenzarán con la formulada por Unidas por Extremadura en la que instará, entre otras cuestiones, a instalar sistemas de climatización en los centros educativos para paliar los efectos de las altas temperaturas.

Por su parte, los socialistas defenderán una iniciativa para reclamar la ejecución de todos los fondos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura antes de final de año; y otra para reponer los fondos hasta llegar, al menos, a los 400.000 euros que se destinaron en 2023 en concepto de Ayuda Humanitaria a los Territorios Palestinos y a apoyar la posición del Gobierno de España en la cumbre internacional celebrada en Madrid el 25 de mayo de 2025.

Por último, se sustanciará una propuesta de pronunciamiento registrada por Unidas por Extremadura instando al Gobierno de España a diseñar un plan para la puesta en marcha de una empresa pública de energía y a concretar medidas para favorecer que la industria electrointensiva se instale en territorios de producción energética.