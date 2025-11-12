Onda Cero Extremadura entrega los X Premios Gente Viajera al Turismo Extremeño

El programa Gente Viajera por Extremadura, decano de la radio del turismo en la región, entregó anoche sus X galardones al turismo extremeño en una gala a la que asistieron, como cada año, centenares de personas del sector del turismo regional y representantes institucionales y sociales.

Plasencia fue la sede elegida este 2025 para premiar a Serradilla como mejor enclave turístico; al festival Horteralia como premio a la promoción turística; el Clúster del Turismo de Extremadura se alzó con el galardón a la innovación turística; el premio a la mejor empresa turística se fue hasta el Balneario de Baños de Montemayor; el premio a la gastronomía para la empresa Cata con Cati y el premio al turismo portugués para SAL, Servicios de Ar Livre.

La consejera de turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, afirmó en su intervención que el sector sabe lo que quiere y que genera muchas expectativas en la región por lo que supone ya en la creación de empleo y la generación de ilusiones.

El director de Emisoras y de Expansión de Atresmedia, Marce Fernández, anunció la reapertura de la emisora de Onda Cero Plasencia para primeros del mes de enero como una emisora renovada que será una referencia para el norte de la región.

El director de Onda Cero en Extremadura, Paco Vadillo, fue el encargado de anunciar la instauración de un premio especial Gente Viajera que se entregará cada año y cuyo primer galardón fue para el director del programa Gente Viajera por Extremadura, el periodista Vicente Pozas por sus 25 años al frente del programa y sus 30 años en Onda Cero.

El jurado de los premios Gente Viajera lo componen todos los agentes del sector turístico regional que ayer estuvo presente en la gala.