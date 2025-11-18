La Oferta Pública de Empleo de 2025 de la Junta de Extremadura cuenta con 2.376 plazas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado este martes que la Oferta Pública de Empleo de 2025 contará con 2.376 plazas, de las que 746 son de Administración General, 1.072 del Servicio Extremeño de Salud (SES) y 558 de Educación.

Manzano ha presidido en Mérida la Mesa General de Negociación en la que se ha presentado a los sindicatos esta oferta, que es la "mayor Oferta de Empleo Público desde que se tiene constancia de la tasa de reposición, desde hace más de 10 años".

Esta oferta está constituida por las plazas dotadas presupuestariamente, correspondientes a los tres ámbitos de la Administración (general, educativo y sanitario) y articulada a través de la tasa de reposición de efectivos del año 2023.

Elena Manzano ha lamentado que se tenga que trabajar con las tasas de reposición del último Presupuesto General del Estado aprobado, el de 2023, "algo que repercute en la vida de la gente".

"Tenemos una tasa de reposición de un 120 por ciento en servicios prioritarios y de un 110 por ciento en no prioritarios, y legalmente no podemos movernos de ahí", ha sentenciado.

La oferta de 2025 estará integrada por un total de 1.072 plazas en el Servicio Extremeño de Salud (SES) distribuidas en 811 de personal sanitario y 261 de personal de gestión de servicios.

A ellas se suman 558 plazas en el ámbito educativo y 746 en la Administración General divididas en 335 para personal funcionario y 411 para personal laboral. Es decir, un total de 2.376 plazas que podrán ser convocadas hasta el año 2028, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La consejera ha recordado que, en Administración General se va a producir la acumulación de plazas del año 2021, 2022 y 2023, llegando a un total de 1.644 plazas.

"Para nosotros, es una prioridad la mejora de los servicios públicos dependiendo también de las dotaciones presupuestarias", ha aseverado, además de indicar que lo que se aprueba este martes es un "número muy elevado de plazas que dentro de muy poco serán una realidad en Extremadura".