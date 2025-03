La OEx estrena edición de 'Generación Talento', con alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

La Orquesta de Extremadura estrena una nueva edición del programa 'Generación Talento', en el que recibe esta semana a varios alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en el marco de la colaboración entre ambas entidades para ofrecer oportunidades a músicos jóvenes con gran proyección.

En esta ocasión, debutará como solista invitado el contrabajista Ramsés Martínez, que desde 2020 estudia en la Cátedra de Contrabajo de la Escuela, pero ya en 2023 recibió de manos de la Reina Doña Sofía el diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra.

Como alumno, ha tocado con la Orquesta Sinfónica Freixenet, dirigido por Pablo Heras-Casado, Andrés Orozco-Estrada, Juanjo Mena y Peter Csaba; con la Orquesta de Cámara Freixenet, dirigida por Sir András Schiff y Andrés Salado, y con el Conjunto Barroco de la Escuela, dirigido por Paul Goodwin, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ramsés Martínez va a interpretar el poco común Concierto para contrabajo n.º 1, de Giovanni Bottesini, uno de los mayores virtuosos del contrabajo de la historia, y que compuso este concierto para señalar las virtudes de un instrumento que adoraba.

Antes de la aparición de Martínez, la Orquesta de Extremadura estrenará una pieza orquestal compuesta expresamente para este concierto, Saccidnanda, por Sevan Gharibian, alumno desde 2020 en la Cátedra de Composición, con el profesor Fabián Panisello.

También obtuvo el diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra de mano la Reina Doña Sofía, en 2021, y varios premios internacionales, como Lustre, en el IX Concurso-Festival Internacional Renacimiento (Armenia); Cedars se grabó en el marco del VI String Quartet Smackdown de Golden Hornet (EE.UU.); Three Færies ganó el Concurso Internacional de Composición The Contemporary Piano (Grecia), Five Moons ganó la Convocatoria para Jóvenes Compositores 2021 de PluralEnsemble (España), entre otros.

El programa del concierto se completa con la Sinfonía n.º 4 de Chaikovski, sobre la que el propio autor escribió que era un reflejo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que la OEX interpretó en su programa anterior, en la idea central de su programa, el destino.

En el podio dirigiendo estará otra joven talentosa como es Ana María Patiño-Osorio. Esta directora es la ganadora del segundo premio, Premio del Público y del Jurado Joven en el Concurso Malko para Jóvenes Directores de Copenhague en 2024.

También es la primera directora asistente de la orquesta Orchestre de la Suisse Romande, seleccionada entre cerca de 300 candidatos, trabajando directamente con Jonathan Nott en las temporadas 2022/23 y 23/24. Desde este nombramiento ha ido cosechando elogios como directora notable.

Esta nueva edición de 'Generación talento' tendrá lugar este jueves, 27 de marzo en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes día 28 en el de Cáceres. Ambas sesiones comienzan a las 20,00, e incluyen una charla introductoria para los espectadores que asistan a las 19,00 horas.

Las entradas para estos conciertos en Badajoz y Cáceres ya están disponibles a un precio especial de preventa y se pueden adquirir a través de la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura o en la ventanilla de los Palacios de Congresos los días de concierto, desde las 18:30 horas.