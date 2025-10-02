Zahínos e Higuera de Vargas repiten entre los municipios con menor renta bruta media de España en 2023

Los municipios pacenses de Zahínos e Higuera de Vargas repiten en 2023 entre los municipios con menor renta bruta media de España.

En concreto, en España figura como el municipio de menor renta Benamargosa (Málaga), con una renta bruta media de 13.831 euros; y le siguen, con rentas entre los 14.000 y los 15.000 euros, Algarinejo (Granada), Mentejícar (Granada), Colomera (Granada), Guadahortuna (Granada), Cambil (Jaén), Noalejo (Jaén), Montizón (Jaén), Zahínos (Badajoz) e Higuera de Vargas (Badajoz).

Mientras, Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023, por quinto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 88.011 euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2022.

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes --excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común--, que ofrece una perspectiva integral de la renta personal bruta media en cada localidad, así como una estimación de la renta disponible.