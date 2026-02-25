La XXV Feria Agroalimentaria de Valdefuentes espera 16.000 personas del 13 al 15 de marzo

La XXV Feria Agroalimentaria de Valdefuentes (Cáceres) espera la visita de unas 16.000 personas del 13 al 15 de marzo en una cita que este año estrena su título de Fiesta de Interés Turístico Regional, y que se ha convertido en un escaparate de promoción y venta de los productos de la localidad y la comarca como el queso, el jamón, el vino o los dulces tradicionales.

El año pasado se vendieron unos 50.000 tickets al precio de 0,60 y 0,50 euros para degustar las ofertas de una veintena de expositores que acuden cada año a esta cita en la que prima el producto de proximidad, aunque no faltan nunca las anchoas de Santoña (Cantabria) de una empresa que ha participado en todas las ediciones.

Aparte de la degustación de estos productos en la carpa de 800 metros cuadrados que se instala en la plaza, el programa festivo incluye también varias exposiciones de pintura o actuaciones musicales como la de Soraya Arnelas, que dará un concierto el sábado por la tarde, o el homenaje que se rendirá a 'Juando', un cantaor flamenco local que murió hace unos meses y al que se le recordará en un emotivo acto a mediodía del sábado.

Los detalles de la programación se han presentado este martes en una rueda de prensa en el Gran Teatro de Cáceres con la presencia del alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias; el director general de Turismo, Óscar Mateos; la diputada de la Diputación de Cáceres, Angélica García, así como la dinamizadora local Concepción Álvarez y empresarios que participan en la muestra como Juan Carlos Bautista o Antonio Garzón.

La feria, que nació hace 27 años pero sufrió dos años de parón por la pandemia de Covid-19, dará comienzo el viernes 13 de marzo con la inauguración de exposiciones de pintura de artistas locales como Pilar Holgado y Sarah Badoy, en el claustro del Convento de San Agustín.

A las 19,00 horas se llevará a cabo una demostración de cortadores de jamón con la participación de Jose Escarmena y David Rosco, con la degustación gratuita de este producto y, posteriormente, tendrá lugar la inauguración oficial en la que está anunciada la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola.

El día grande será el sábado, día 14, cuya jornada comenzará a las 9,30 horas con una ruta senderista por el paraje Fuente de la Huerta, para seguir con la apertura de las exposiciones sobre las 12,30 horas. A las 14,30 horas tendrá lugar el homenaje 'In Memoriam' en honor al cantaor de flamenco valdefuenteño Juan Domingo Márquez, conocido como 'Juando', que era el encargado siempre de inaugurar los conciertos y que falleció hace unos meses.

El guitarrista 'Riti', que siempre actuaba con él, participará en este homenaje en el que se proyectará algún vídeo y se contará con testimonios y alocuciones en su memoria. Después habrá una representación de la Fiesta de los Tableros y la jornada continuará con las actuaciones musicales del grupo 'Los Rokipankis' (16,30 horas), y la cantante Soraya Arnelas, que se subirá al escenario a las 18,15 horas.

El dj local Joel Durán será el encargado de cerrar la programación del sábado con una disco móvil para los más jóvenes, que comenzará en torno a las 20.00 horas.

La feria continúa el domingo, día 15, con la apertura de la carpa a las 13,00 horas, para la degustación de los productos mientras la música correrá a cargo de la joven bailaora local Irene Herrera. El grupo de folclore Trébol, la actuación de Aurelio Gallardo, la artista Shabella Rouse y el concierto de Juanlu Montoya completan la oferta musical dominical.