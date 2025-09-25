La XVII Semana de la Arquitectura en Extremadura celebrará actividades en varias localidades en octubre y noviembre

La XVII Semana de la Arquitectura en Extremadura celebrará diversas actividades como jornadas, conferencias, exposiciones o cine, desde el próximo 7 de octubre y hasta finales de noviembre en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida, con el objetivo de "acercar la arquitectura a la ciudadanía y poner en valor su papel esencial en la vida de las personas, en la preservación del patrimonio y en la sostenibilidad del planeta".

Los actos de la Semana de la Arquitectura en Extremadura se han presentado este miércoles en Mérida por parte del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, y el decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura (Coade), Manuel Cabalgante.

En concreto, las actividades comenzarán el 7 de octubre en Cáceres con una visita guiada por el arquitecto Enrique Arenas con motivo de la colocación de la placa distintica de la Fundación Docomomo en la Universidad Laboral Hispano - Americana a partir de las 18,00 horas.

Continuarán el 9 de octubre con las XX Jornadas Rehabilita, en el claustro de la Catedral de Badajoz a las 09,00 horas, mientras que el 16 de octubre, a las 18,30 horas, tendrá lugar una conferencia a cargo del arquitecto Fernando Enríquez en el Palacio de Godoy de Cáceres, con una visita guiada posterior en ese mismo lugar.

Además, el 22 de octubre, a las 18,30 horas en la sede del COADE en Badajoz, se inaugurará la exposición 'Premios de Arquitectura y Urbanismo de Extremadura', que estará abierta hasta el 14 de noviembre, una exposición que viajará hasta la sede del COADE en Cáceres del 20 de noviembre al 12 de diciembre.

Los actos continuarán el 11 de noviembre en Cáceres con un ciclo de cine y arquitectura, que también se desarrollará en salas de Badajoz, Plasencia y Mérida, y concluirán el 26 de noviembre con la exposición de pintura 'Dehesa extremeña y la riqueza de sus paisajes', de Eloísa Terrones, abierta hasta el 17 de diciembre en Badajoz.