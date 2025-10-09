La XIX Media Maratón Malpartida de Plasencia Reserva de la Biosfera de Monfragüe tendrá lugar el 16 de noviembre

La XIX Media Maratón Malpartida de Plasencia Reserva de la Biosfera de Monfragüe - Gran Premio Iberdrola se celebrará el 16 de noviembre y unirá naturaleza, salud y convivencia en un "entorno único".

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia y con el apoyo de Iberdrola como patrocinador principal, contará con diversas modalidades, ya que, junto a la media maratón (21 km), habrá una carrera de 10 kilómetros, una ruta senderista, una ruta MTB y carreras infantiles, para fomentar la participación de todas las edades.

El recorrido transcurre por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, lo que convierte al evento en una "experiencia única" para deportistas y acompañantes y, además, se celebrará una comida de convivencia, abierta a participantes y familiares.

En esta edición, la media maratón vuelve al circuito con salida en Malpartida de Plasencia y meta en Villarreal de San Carlos y las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de noviembre a las 15,00 horas, con precios reducidos hasta el 2 de noviembre en la web oficial, ha informado la organización en nota de prensa.

El evento se enmarca dentro del Circuito Euroace de Grandes Carreras coordinado por la Federación Extremeña de Atletismo y la Junta de Extremadura y cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres.