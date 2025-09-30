El XIV Cáceres Blues Festival llega del 2 al 5 de octubre con nueve conciertos y conferencias didácticas

El Cáceres Blues Festival vuelve del 2 al 5 de octubre a la capital cacereña con cuatro días de actuaciones, conferencias y conciertos didácticos en colegios, entre otras actividades que conforman la programación de la décimo cuarta edición de este certamen internacional que se desarrolla en la plaza de Santa María y en El Corral de las Cigüeñas, organizado por la Asociación Amigos del Blues de Cáceres.

Este jueves, día 2 de octubre, a las 20,00 horas en El Corral de las Cigüeñas, tendrá lugar la presentación oficial de este festival que se inaugura esa misma tarde con el concierto de la banda americana de blues liderada por el mítico Charlie Wood, cantante, compositor y tecladista cuyo estilo musical ecléctico incorpora elementos de jazz, blues, R&B tradicional y música popular.

Nacido y criado en Memphis (Tennessee), el desarrollo musical temprano de Wood estuvo impregnado del blues y el R&B de su ciudad natal. A los diecisiete años, se dirigió a Nueva Orleans, donde pasó varios años empapándose de las tradiciones exóticas del piano y el estilo de vida vibrante de la Big Easy.

En sus primeros veinte años, Charlie salió de gira como tecladista del legendario guitarrista de blues Albert King, con quien recorrió Estados Unidos y Europa. Al regresar a su ciudad natal, estableció una residencia de larga duración en King's Palace, en la histórica Beale Street de Memphis, tocando cada noche con su trío de órgano Hammond durante muchos años.

Sus conciertos fueron conocidos tanto por músicos de gira como por músicos locales, atrayendo improvisadas participaciones de B.B. King, Georgie Fame, Joey DeFrancesco, George Coleman, Mulgrew Miller, Alvin Batiste y muchos otros.

En octubre de 2014, Wood se convirtió en el receptor número 136 de una Brass Note en Beale Street, el equivalente en Memphis a una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Entre los anteriores homenajeados se incluyen luminarias como Al Green e Isaac Hayes.

Tras este concierto inaugural, la programación continuará el viernes, 3 de octubre, en la plaza de Santa María con las actuaciones del artista tejano Jack Burton (20,30 horas), que se ha convertido en un poderoso y querido cantante y compositor de roots rock americano. Descrito como una especie de "cruce entre Nathaniel Rateliff y Marc Broussard", la profunda afinidad de Jack con la herencia musical del sur de Estados Unidos es inconfundible, tanto en sus cautivadoras actuaciones en vivo como en sus ep's anteriores.

A las 22,20 horas se subirán al escenario Wax & Boogie + Drew Davis, que han sabido captar como pocos el verdadero espíritu de la música tradicional del pueblo afroamericano para transformarlo en su propio medio de expresión. Su conocimiento del lenguaje de la música negra es amplio, rico y variado. Wax & Boogie se desliza con serenidad y aplomo por las corrientes más variadas del género", informa la organización del Cáceres Blues Festival.

La jornada acabará pasada la media noche con el concierto de Greg Izor, un artista con una voz prodigiosa y gran una maestría con la armónica. Greg Izor es reconocido como una de las nuevas voces más importantes del mundo de la música de raíces estadounidenses. Con el lanzamiento de varios álbumes aclamados y actuaciones en vivo incendiarias, se ha consolidado como una figura clave.

"La composición y la interpretación de Izor son imperdibles, descritas como un amplio repertorio musical que abarca todo tipo de ritmos de raíces estadounidenses", asegura la organización.

El sábado, 4 de octubre, la primera cita será de nuevo en El Corral de las Cigüeñas (17,30 horas) con Los Eslim Reloaded, una banda que mezcla lo mejor de dos mundos, el viejo y el nuevo, en términos de continentes y, por supuesto, de música. El lado Occidental del Atlántico está representado por Troy Nahumko a la guitarra y voz y el lado Oriental recae en las manos de Moi Martín, bajista y voz, y Lalo González en la batería.

En la plaza de Santa María comenzarán los conciertos a partir de las 20,30 horas con Chino Swingslide Trio + Totablues. Chino es uno de los músicos destacados en la escena de Barcelona, un artista polifacético que no pasa desapercibido en ningún escenario.

Músico solista, band leader, compositor, arreglador y showman, su técnica en la guitarra slide y su carisma como "entertainer" lo han llevado por salas y festivales de Europa y América con un éxito indiscutible en cada actuación.

El sábado seguirá la actuación de Anna Dukke. Originaria de La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, Anna ha forjado su carrera como una gran viajera y exploradora musical. Con dos estancias en Estados Unidos y un largo viaje por México, su experiencia vital y artística ha dado como fruto dos trabajos discográficos que sonarán en Cáceres este fin de semana.

Y cerrará la jornada Doghouse Sam & his Magnatones, una banda que se ha ganado una reputación única en Europa con su sonido instantáneamente reconocible, reinterpretando el viejo estilo de Rhythm'n'Blues. Han tocado en más de 15 países y ganaron el Belgian Blues Challenge en 2015.

Además, obtuvieron el segundo lugar en el European Blues Challenge 2016, consolidando su audaz reputación con un sonido ecléctico que simplemente no se encuentra en ningún otro lugar.

Para la clausura del domingo, 5 de octubre, está prevista la actuación en acústico en El Corral de las Cigüeñas de Chino Swingslide + Totablues, a las 13,30 horas. Después de años de amistad e incontables colaboraciones sobre los escenarios, Chino Swingslide, maestro indiscutido de la guitarra resonadora, y Totablues, virtuoso armonicista amante del blues de Chicago, se unen en un proyecto que rinde homenaje a sus raíces y su pasión por el blues más crudo.