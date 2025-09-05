La XII Carrera Solidaria 'Badajoz contra el Cáncer' recaudará el 14 de septiembre fondos para la AECC

La XII Carrera Solidaria 'Badajoz contra el Cáncer' rendirá homenaje el próximo 14 de septiembre en la capital pacense a Antonio Pérez, y recaudará fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El evento, que busca también promover hábitos de vida saludables, se ha presentado este jueves en la sede de la AECC en la capital pacense, en una rueda de prensa en la que han estado presentes la gerente de la entidad, Macarena Galindo; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; el diputado del Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el presidente del Club Maratón Badajoz, Raúl Montero; y José Luis Santos, director de Santos Refrigeración, uno de los patrocinadores.

La cita arrancará a las 10,00 horas en la Avenida República Dominicana con la prueba reina de 10 kilómetros, seguida de la caminata de 5 kilómetros y las carreras infantiles. La jornada concluirá con la entrega de premios y sorteos entre los participantes.

Las inscripciones, que estaban disponibles al precio de 10 euros (5 euros para carreras infantiles), tanto online como de forma presencial, ya se han agotado. Son un total de 600 dorsales, por lo que Raúl Montero ha mostrado su satisfacción y agradecimiento y ha explicado que para la próxima edición se valorará aumentar el número de inscripciones.

Se entregarán premios a los tres primeros clasificados de cada categoría y de la clasificación general, tanto en categoría masculina como femenina. Además, los tres primeros de la general recibirán vales de material deportivo valorados en 75, 50 y 25 euros respectivamente, informa en nota de prensa la AECC.