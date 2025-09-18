El XFITRACE GODS de Don Benito triplica equipos en una nueva edición

XFITRACE GODS vuelve con más fuerza que nunca y lo hace triplicando el número de equipos respecto a la edición anterior. La cita será el 20 de septiembre en FEVAL, en horario de mañana, un escenario que se convertirá en el epicentro del deporte, la diversión y la emoción.

Un total de 26 equipos de toda la región estarán presentes en la competición. Los equipos deberán estar obligatoriamente compuestos por las tres categorías: dobles femeninos, dobles masculinos y relevos, lo que garantiza mayor igualdad, espectáculo y un formato más atractivo tanto para los participantes como para el público.

Como gran novedad, se celebrará la primera edición de XFITRACE KIDS, con tres categorías por edades, pensada para que los más pequeños también puedan disfrutar de la experiencia deportiva en un entorno motivador y lleno de energía.

Xfitrace Game, vuelve a participar en esta edición como lo hizo en la de junio, un espacio dedicado a jugar a videojuegos, donde de una manera gratuita tanto participantes como público podrán disfrutar y divertirse.

Se complementará con un área de descanso, donde podrá tomar algo y refrescarse mientras observa a los “dioses” competir en directo.

Con un ambiente pensado para toda la familia, la organización anima a todos los vecinos y visitantes a acercarse a FEVAL el 20 de septiembre y vivir de cerca este evento que ya se perfila como uno de los más destacados del calendario deportivo y de ocio en la región.

XFITRACE GODS cuenta con el apoyo de Caja Almendralejo como patrocinador, cuyo respaldo contribuye a hacer posible que un evento deportivo y social de esta magnitud siga creciendo y acercándose a toda la comunidad. El avituallamiento de la prueba ha sido cedido por la empresa HEALTHY FRUIT.