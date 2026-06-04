La Vuelta Ciclista a Extremadura se disputará del 12 al 14 de junio con 15 equipos y un recorrido de 485 kilómetros

La Vuelta Ciclista a Extremadura élite sub-23 se desarrollará del 12 al 14 de junio con la participación de 15 equipos y tres etapas que recorrerán un total de 485 kilómetros por el sur, centro y norte de la comunidad autónoma.

La cita partirá de Azuaga el viernes 12 con llegada en Burguillos del Cerro, con 147 kilómetros de recorridos, desde donde se desplazarán hasta El Carrascalejo, para tomar la salida de la segunda etapa el sábado 13, de 178 kilómetros, desde la finca El Toril de Caja Rural de Extremadura, principal patrocinador del evento, para finalizar el recorrido en Santiago del Campo, ya en la provincia de Cáceres.

El domingo, día 14, los ciclistas tomarán la salida de la última y decisiva etapa, con un perfil más montañoso, en Casares de las Hurdes, con llegada final en Baños de Montemayor, tras un total de 154 kilómetros.

La prueba se ha presentado este miércoles en Mérida, con la participación del presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, y de representantes de la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, que apoyan económicamente el evento, así como los principales patrocinadores.

El máximo responsable de la federación extremeña ha subrayado que la prueba cuenta con los "14 mejores equipos a nivel nacional", entre ellos el Extremadura-Pebetero, además de un equipo francés.

Sobre el recorrido, ha señalado que se ha buscado un "equilibrio" para que haya alguna llegada al sprint y también otras "más duras" en las que los corredores puedan "dinamitar" la carrera. "Este deporte al final pone al mejor en su sitio", ha subrayado.

Por otro lado, además de destacar la Vuelta Ciclista como un medio para mostrar la riqueza patrimonial y natural de la región, ha remarcado el "retorno" que deja económicamente, que se cifra en más de 3 millones de euros, según estudios de la Universidad e Extremadura. En concreto, ha subrayado las más de 4.000 pernoctaciones que deja el paso de la vuelta por la región.