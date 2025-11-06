Vox y Unidas aceptan debatir en RTVE, el PP se desmarca de esta propuesta y se abre a debatir en los medios autonómicos

Sobre la propuesta lanzada por el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo acerca de los debates electorales, anunciando que había aceptado el propuesto desde Radio Televisión Española, ayer algunas reacciones de otros partidos:

Vox, a través de un comunicado de prensa, confirmaba su participación en ese debate, por entender que será "la mejor ocasión" para que los extremeños puedan escuchar "sin filtros" sus propuestas y "para poder retratar la estafa" que representan a su juicio tanto la 'popular' María Guardiola como el socialista Miguel Ángel Gallardo.

Mientras, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado dispuesta a participar en el mismo, y así se lo ha transmitido a la cadena pública.

Quién se borra del mismo es la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, que ha rechazado participar en el debate electoral propuesto por Radiotelevisión Española (RTVE), aunque ha mostrado su disposición a hacerlo en medios autonómicos. A juicio de los populares, la propuesta de RTVE, donde nunca antes se ha producido un debate por elecciones en Extremadura, es "sorprendente" y "desvirtúa el carácter autonómico de los comicios". Para los populares es "evidente" que detrás de este formato hay "una estrategia política impulsada desde Moncloa" que pretende convertir un proceso electoral autonómico en "una herramienta más de su campaña nacional", con una instrumentalización descarada", lamentan los populares.