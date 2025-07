PP y Vox tumban una propuesta de UPE para crear una oficina anticorrupción porque Extremadura tiene un gobierno "honrado"

Los grupos parlamentarios de PP y Vox sumado su mayoría de votos en la Asamblea de Extremadura para rechazar una propuesta de impulso que instaba a la Junta a crear una Oficina Autonómica contra la Corrupción, propuesta por Unidas por Extremadura que, no obstante, ha anunciado que registrará una propuesta de ley para impulsar esta herramienta contra el fraude.

Una oficina concebida como un órgano especializado, independiente y con capacidad de actuación transversal en el ámbito de la Administración Pública extremeña

Su misión principal será la prevención de prácticas corruptas, el impulso de la transparencia, la apertura de un canal para la denuncia e investigación de posibles irregularidades administrativas, la protección de las personas denunciantes y la colaboración con los órganos judiciales y de fiscalización.

En defensa de la iniciativa, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha preguntado a los grupos políticos si van a tomar medias a la altura del problema y de la preocupación ciudadana o "echarnos corruptos a la cara".

Para esta formación la corrupción es "un problema sistémico y estructural", y que asimismo "tiene mucho que ver con una alianza que han establecido de manera tradicional el poder político y el poder económico, fundamentalmente ese poder económico que no se presenta a las elecciones, pero quiere decidir las políticas públicas".

En este sentido, plantean esta figura independiente que ya existe en cuatro comunidades autónomas, Cataluña, en Navarra, en Andalucía y en Valencia, y que en Baleares fue derogada tras el acuerdo entre PP y Vox.

Del estudio de las memorias de estas oficinas, se desprende que ustedes ven la memoria de estas cuatro oficinas vigentes e incluso de la oficina extinta de Baleares, ha demostrado que se trata de una "herramienta válida", y que asimismo cumple las recomendaciones que la Asamblea General de Naciones Unidas de octubre de 2003, y más recientemente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Tras escuchar las "previsibles" respuesta de los grupos parlamentarios, ha avanzado que su grupo presentará una propuesta de ley para crear este organismo.

El diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha reconocido que en su partido están "heridos" por la "traición en forma de corrupción" que se ha consumado en sus siglas.

En este sentido, ha dicho que los partidos tienen dos tareas para recuperar la confianza de los socialistas, por un lado garantizar que actúan con contundencia y sin titubeos, y que cuando se abre una grieta son "capaces de actuar desde las instituciones para evitar que vuelva a ocurrir", y por ello apoya esta propuesta.

"Tenga claro que en el PSOE nos sentimos estafados por estas personas, que no solo traicionan nuestros principios y el labor de muchos compañeros y compañeras, sino que además dañan gravemente la confianza de la gente de la democracia", ha señalado.

Una confianza que solo se recupera "con hechos y humildad", y en eso están los socialistas, pero "cada vez que ustedes equiparan al PSOE y al Partido Popular por los casos de corrupción que han vivido, distorsionan la gran diferencia que existe entre ambos por cómo actuamos ante los mismos".

A su vez, el diputado Juan Luis Rodríguez Campos cree que Unidas por Extremadura ha calificado esta iniciativa de "puro oportunismo", y que tiene como objetivo que los miembros de la coalición "laven su conciencia" teniendo en cuenta que están sentados en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.

Además, ha señalado que en el gobierno de Extremadura "no hay ningún problema de corrupción", como sí los hubo en el pasado, al recordar los casos de Feval, la Orquesta de Extremadura o el Festival de Teatro de Mérida.

Pero actualmente, en la Junta de Extremadura "no solamente no es que no haya corrupción", sino que se sino que se ha tomado "la mejor de las medidas contra la corrupción", que es "tener una presidenta y todo un Gobierno que es honrado". "Esa es la mejor medida que hay contra la corrupción, ser honrado", ha remarcado.

El diputado de Vox Juan José García ha subrayado que Unidas por Extremadura, con su propuesta, "no enfocan bien el problema" y que lo hacen "a sabiendas", porque "el problema que asola a España en la actualidad es la corrupción política, el cobro de comisiones ilegales por parte de dirigentes políticos que pertenecen o pertenecían al Ejecutivo Nacional o a diferentes ejecutivos y a miembros de los partidos que los sustentan".

Por tanto, se está hablando de "dirigentes políticos corrompidos que intentan corromper a empresarios para poder licitar con esos ejecutivos, que también es delito y también es reprobable".

Además, ha puesto en duda la independencia de una oficina que "dependería en última instancia del Ejecutivo", y en este punto ha preguntado si creen los diputados de Unidas por Extremadura si la Diputación de Badajoz hubiese creado una oficina antifraude se hubiese evitado el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno y al secretario general de los socialistas extremeños.

Para Vox, la contratación pública debe ser "ejemplar" y el gobierno del PP en la Junta de Extremadura "hasta el momento lo es", ha reconocido, y está "al servicio del interés general, no al beneficio de empresas que pudieran estar vinculadas a prácticas ilícitas o poco éticas", ha añadido.